Сьогодні 7 травня 2026: яке свято та день в історії

7 травня 558 року обвалився купол Святої Софії – величного християнського храму у столиці Візантійської імперії Константинополі. У цей день 1824-го вперше виконали Дев’яту симфонію Людвіга Ван Бетховена. У 1875-му підписали договір, за яким Японія отримала Курильські острови. У 1915-му сталася катастрофа лайнера “Лузітанія”. У 1920-му 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва. У 1945-му нацистське командування підписало акт про безумовну капітуляцію Німеччини. У 1954-му СРСР відмовилися прийняти до НАТО. У 1985-му почалася антиалкогольна кампанія в СРСР. У 1996-му відбулася прем’єра фільму Люка Бессона “П’ятий елемент”. У 2016-му в Україні відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Мазепі. У 2022-му Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення Циркунів.

Свята та пам’ятні дати 7 травня

7 травня в Україні – День міста Івано-Франківськ.

У світі – Міжнародний день планетаріїв і Всесвітній день сиріт СНІДу.

Перший четвер травня – це Всесвітній день паролів.

Також сьогодні: День обізнаності про ментальне здоров’я дітей і День обізнаності про рак сечового міхура.

7 травня в історії

7 травня 558 року обвалився купол Святої Софії – величного християнського храму в столиці Візантійської імперії Константинополі. Цей собор тоді був відносно новим – його освятили 27 грудня 537 року. До цього два храми на цьому місці згоріли: перший із відомих – у 404 році під час народного повстання. Попри таку передісторію, у 532 році імператор Юстиніан I видав наказ про будівництво нового храму на тому ж місці. Масштабну та розкішну споруду будували близько 10 тисяч робітників. І деякий час Софія була найбільшим із храмів християнського світу. Причин обвалення купола зазвичай називають дві: це землетруси та конструктивні прорахунки під час будівництва. Після землетрусів 553 та 557 років на куполі з’явилися тріщини. І в травні 558-го він звалився, зруйнувавши амвон, вівтар та ківорій. Імператор Юстиніан наказав терміново відновити храм. Реставрацію доручили видатному візантійському архітектору Ісидору Молодшому. Він трохи змінив конструкцію, піднявши стіни вище. Також змінили тип купола на ребристий з підвісами та використовували легші матеріали. Повністю реконструкцію завершили у 562 році.

7 травня 1824 року у Відні вперше виконали Дев’яту симфонію Людвіга Ван Бетховена. Докладніше.

7 травня 1875 року підписали договір, яким Японія отримала Курильські острови. Докладніше.

7 травня 1915 року сталася катастрофа пасажирського лайнера “Лузітанія” – порівнянна за масштабами із загибеллю “Титаніка”. Загинули 1198 людей. Докладніше.

7 травня 1920 року 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого напередодні відступили окупаційні більшовицькі війська. Докладніше.

7 травня 1945 року о 2:41 представники німецького військового командування підписали акт про безумовну капітуляцію Німеччини. Докладніше.

7 травня 1954 року уряди США, Франції та Великої Британії відмовилися прийняти СРСР у члени НАТО. Докладніше.

7 травня 1985 року в СРСР запровадили свою версію “сухого закону”. Цього дня вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва та алкоголізму. Докладніше.

7 травня 1996 року відбулася прем’єра фільму Люка Бессона “П’ятий елемент”. Докладніше.

7 травня 2016 року в Україні відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі. Докладніше.

7 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення Циркунів. “Внаслідок наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни”, – зазначили тоді у зведенні Генштабу.

Церковне свято 7 травня

7 травня вшановують пам’ять мученика Акакія, сотника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі місяць червоного кольору, то буде дощ.

Якщо вночі дощить, то вересень буде теплим і сонячним.

Якщо ввечері на небі веселка, то вранці погода буде ясною. Якщо ж веселка вранці, то вдень буде дощ.

Що не можна робити 7 травня

Не бажано користуватися вогнем та гострими предметами (або ж робити це дуже обережно).

Не можна займатися рукоділлям.