Сьогодні 5 травня 2026: яке свято та день в історії

5 травня 1215 року повстанські барони в Англії відмовилися від вірності королю Іоанну (Джону) Безземельному. У 1789-му король Франції Людовик XVI скликав Генеральні штати, що зрештою призвело до революції. У 1821-му помер Наполеон Бонапарт. У 1921-му Коко Шанель представила “Шанель №5”. У 1925-му оголосили конкурс на проєкт Держпрому в Харкові. У 2014-му в Україні створили добровольчий батальйон “Азов”.

Свята та пам’ятні дати 5 травня

5 травня у світі – Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю та Всесвітній день гігієни рук.

Перший вівторок травня – це Всесвітній день боротьби з астмою та День поширення інформації про дитячу депресію.

Також сьогодні: Міжнародний день акушерки, День поширення інформації про апное уві сні, Всесвітній день легеневої гіпертензії, День заснування Ради Європи, День всесвітньої спадщини Африки, Всесвітній день португальської мови, День карикатуристів, Міжнародний день принцес.

5 травня в історії

5 травня 1215 року повсталі барони відмовилися від вірності королю Англії Іоанну (Джону) Безземельному. Це була одна з ключових ланок ланцюга подій, що призвів до підписання Великої хартії вольностей. Цей король – той самий принц Джон з “Легенди про Робіна Гуда”. Хоча його реальне життя та особистість відрізнялися від створеного у цій легенді негативного образу.

Джон був молодшим із синів свого батька короля Англії Генріха II та Алієнори Аквітанської. На відміну від трьох старших братів, які ще за життя батька отримали великі території для управління, Іоанн залишився без землі, що й визначило його прізвисько на все життя. Поки брати Генріх Молодий, Джеффрі та Річард (майбутній Річард Левине Серце) плели інтриги й воювали між собою та з батьком за територію та владу, Джон тривалий час перебував осторонь цих процесів. У 1173-1174 роках брати організували невдале повстання проти батька-короля. Іоанн не брав участі в ньому і цим заслужив прихильність батька. У 1177-му Джон став лордом Ірландії, а також отримав землі в Англії та на континенті. Двоє братів Джона так і не стали королями – Генріх Молодий і Джеффрі померли раніше за Генріха II. Корона дісталася Річарду. Він на той час уже дав обітницю взяти участь у Третьому хрестовому поході. Тож правління цього короля більшу частину часу було “дистанційним”. Він не перебував фізично в Англії – на відміну від свого молодшого брата. Іоанн справді за відсутності Річарда намагався підняти у країні повстання та захопити владу. Втім, спроби виявилися невдалими.

Після смерті Річарда у 1199 році Іоанн став королем. І все його правління пройшло під знаком тієї “безземельності”, якої він особисто швидко позбувся в молодості. Англія дійсно за його часів залишилася без частини своєї землі, а саме Нормандії, володінь на території сучасної Франції. Про їхню долю Джон спочатку домовлявся зі французьким королем Філіпом II. А далі – воював. Але все марно. Нескінченна війна на континенті вимагала нескінченних грошей, заради яких збирали все більші податки. Також вона передбачала часту відсутність Іоанна на Британських островах. У комплексі ці чинники та відсутність відчутних військових успіхів призвели до падіння авторитету короля та зростання невдоволення. Повернувшись до Англії після чергової поразки (у битві при Бувіні 1214 року) Джон зіткнувся з повстанням баронів.

Поки король збирав військо, щоб протистояти власним васалам, а також чекав на підтримку від Папи Римського, барони зібралися та організували свій рух. 5 травня 1215 року вони офіційно заявили про свою відмову від васальної присяги королю Іоанну. А також обрали лідера – Роберта Фіц-Волтера. Армія баронів під його командуванням вирушила до Лондона та захопила столицю. Король змушений був піти на мирні перемовини. Їх результатом стало узгодження монархом Великої хартії вольностей.

5 травня 1789 року король Людовик XVI скликав у Франції Генеральні штати, які до того не збиралися з 1614 року. Він прагнув поповнити скарбницю, а натомість втратив голову внаслідок Великої Французької революції. Докладніше.

5 травня 1821 року на острові Святої Єлени помер перший французький імператор Наполеон Бонапарт. Докладніше.

5 травня 1921 року французька кутюр’є Коко Шанель вперше представила парфум “Шанель №5”. Докладніше.

5 травня 1925 року оголосили конкурс на проєкт Будинку державної промисловості в Харкові. Докладніше.

5 травня 1961 року американський астронавт Алан Шепард став другою людиною, яка побувала в космосі. Докладніше.

5 травня 2014 року в Україні створили добровольчий батальйон “Азов”. Докладніше.

Церковне свято 5 травня

5 травня вшановують пам’ять великомучениці Ірини. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 5 травня ясна погода, то цього року буде хороший урожай.

Якщо день сонячний, але тюльпани закрилися, то скоро погода зіпсується.

Якщо зозуля голосно співає, скоро буде потепління та суха погода.

Що не можна робити 5 травня

Не можна скаржитися на життя, проблеми й долю.

Не можна пліткувати.

Не можна залишати брудний посуд, особливо на ніч.