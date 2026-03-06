Сьогодні 6 березня 2026: яке свято та день в історії

6 березня 1204 року перемогою Франції завершилася битва за Шато-Гаяр. У 1899-му німецька компанія “Bayer” запатентувала аспірин. У 1951-му помер колишній очільник уряду УНР та Директорії Володимир Винниченко. У 1992-му розпочався розіграш першого українського Чемпіонату з футболу. У 2003-му ухвалили закон “Про Державний Гімн України”. У 2022-му Президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання “Місто – Герой України”.

Свята та пам’ятні дати 6 березня

6 березня – Європейський день праведників.

Перша п’ятниця березня – це Всесвітній день молитви та День подяки співробітникам.

Також сьогодні: День без домашніх завдань, Всесвітній день відключення (День вимкнених гаджетів), Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день боротьби з лімфодемою, День чувака.

6 березня в історії

6 березня 1204 року перемогою Франції завершилася тривала облога замку Шато-Гаяр. Вона відбувалася під час французького завоювання Нормандії. Замок був наймогутнішою фортецею англійців на континенті – і найсучаснішою. Його споруджували незадовго до цих подій – у 1190-ті, за правління короля Англії Річарда Левине Серце. Фортеця знаходилася на високій скелі на березі Сени, її оточували три пояси стін по 9 метрів заввишки та завтовшки до 3,5 метра, сухий рів, вежі для лучників. Загалом, під час будівництва врахували всі найкращі військові технології.

Проте за правління молодшого брата короля Річарда – Іоанна Безземельного (відомого “принца Джона” з “Легенди про Робін Гуда”) всі ці зміцнення та інженерні рішення не допомогли. Французька армія короля Філіпа II Августа розпочала облогу у вересні 1203 року. Захопивши сусідню фортецю на іншому березі Сени, звідти французи обстрілювали Шато-Гайар за допомогою метальних знарядь. Англійці спробували убезпечити себе та знищили міст через Сену. Проте французи зробили наплавну перправу. На початку подій англійський король Іоанн особисто очолював оборону фортеці. Але вже в листопаді 1203 року залишив своє військо, а на початку грудня взагалі відплив до Англії.

Протягом зими французи намагалися взяти фортецю змором. Традиційно в результаті постраждали найбеззахисніші жителі замку: англійці вигнали за стіни близько пів сотні людей похилого віку, жінок та дітей. А французи їх не пропустили через контрольовану територію. Люди змушені були повернутись під стіни Шато-Гаяр, і померли там від голоду. На відміну від цих нещасних, англійське військо, що знаходилося в стінах замку, мало достатньо запасів, щоб триматися тривалий час. Філіп II вирішив прискорити процес – він доручив зробити підкоп під стіну замку та розвалити її. Це була непроста задача, адже з веж лучники постійно тримали під прицілом територію навколо. Тож атакуючим довелося створити собі масштабні захисні конструкції – щити з лози та заліза. Рухаючись під їх прикриттям, уперті французи змогли засипати частину глибокого (до 12 метрів) рову навколо фортеці, дістатися стіни та зруйнувати її частину разом із однією з веж першої лінії оборони. Це стало сигналом до штурму: рухаючись швидко, поки англійці не встигли якісно підготувати наступну лінію оборони, атакуючі змогли одна за одною проломити другу та третю лінію укріплень.

Падіння Шато-Гаяра відкрило війську Філіпа II шлях до столиці Нормандії – Руана. Це місто здалося без опору – 24 червня 1204 року. До кінця року французи відібрали в англійців усю Нормандію та низку територій на континенті. Щодо англійського короля Іоанна, то згодом через серію поразок йому довелося істотно поступитися владою своїй знаті, затвердивши Велику Хартію Вольностей.

6 березня 1899 року німецька компанія "Bayer" запатентувала аспірин.

6 березня 1902 року заснували футбольний клуб "Реал Мадрид", який за версією ФІФА став найкращим футбольним клубом XX століття.

6 березня 1951 року помер перший голова уряду УНР та Директорії Володимир Винниченко.

6 березня 1964 року боксер Кассіус Клей змінив ім'я на Мухаммед Алі.

6 березня 1992 року розпочався розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України.

6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Державний гімн України". Він затвердив гімном "Ще не вмерла Україна" на слова Павла Чубинського та музику Михайла Вербицького.

6 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський надав Харкову звання “Місто – Герой України”. Разом із Харковом відзнаки отримали Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Херсон та Чернігів.

Церковне свято 6 березня

6 березня вшановують пам'ять мучеників 42-х в Амморії.

Народні прикмети

Якщо 6 березня чуєте стукіт дятла – до холодів.

Якщо день морозний, то весна прийде швидко, а літо буде сухим.

Якщо ластівки вже прилетіли, то скоро буде потепління.

Що не можна робити 6 березня

Не можна втручатися у чужі справи та пліткувати.

Не можна ходити до лісу.