Сьогодні 28 січня 2026: яке свято та день в історії

28 січня – День затвердження Державного Прапора України. У цей день 1077 року завершилося “ходіння в Каноссу”. У 1547-му помер король Англії Генріх VIII. У 1929-му розпочав роботу перший Конгрес українських націоналістів, на якому створили ОУН. У 1930-му відкрився “Надзвичайний собор Української автокефальної православної церкви”, на якому церква, на вимогу радянської влади, самоліквідувалася. У 1958-му компанія “Lego” запатентувала свій всесвітньо відомий конструктор. У 1986-му вибухнув американський космічний човник “Челленджер”. У 2003-му президенти України та РФ підписали договір про державний кордон.

Свята та пам’ятні дати 28 січня

28 січня – День затвердження Державного Прапора України.

У світі – Міжнародний день захисту персональних даних, Міжнародний день скорочення викидів CO2 та Всесвітній день безробітних.

Також сьогодні: Всесвітній день громадської активності, День подяки розробникам плагінів, Міжнародний день конструктора “Lego”.

28 січня в історії

28 січня 1077 року завершилося “ходіння в Каноссу” – покаяний похід імператора Священної Римської імперії Генріха IV до Папи Римського Григорія VII, щоб той скасував відлучення правителя від церкви. Докладніше.

28 січня 1547 року помер король Англії Генріх VIII. На престол зійшов його єдиний законний син Едуард VI – на той час дев’ятирічний хлопчик. Король Генріх, який прожив досить довге для своїх часів життя – 55 років, брав участь у великій кількості війн та здійснив низку реформ, але в історію увійшов не своїми політичними здобутками. Найбільш відомим його зробили шість шлюбів і той факт, що він двічі розлучався та стратив двох своїх дружин. А також створення Англіканської церкви, яке стало наслідком непереборного бажання короля розлучитися, попри заборону Папи Римського.

Головною причиною хаосу в особистому житті короля було його бажання мати законного сина. При цьому бастардів у Генріха було чимало – різні історики рахують їхню кількість по-різному (або спираючись на визнання дітей самим королем, або на чутки та свідчення сучасників). А ось від шести своїх королев англійський монарх мав лише одного сина, який пережив дитинство. Едуарда народила третя дружина Генріха Джейн Сеймур. Це була їхня перша та єдина спільна дитина, адже королева померла невдовзі після пологів. Хлопчик ріс в абсолютно “тепличних” умовах, оскільки був єдиною надією Тюдорів на продовження династії. Принаймні так здавалося Генріху, який навряд чи припускав, що його молодша дочка Єлизавета стане набагато відомішим англійським монархом, ніж він сам. Попри загальне занепокоєння його здоров’ям та добробутом, Едуард VI ріс хворобливою дитиною. Він помер юним, не доживши кілька місяців до свого 16-річчя. Серед причин смерті розглядають туберкульоз чи тяжку пневмонію.

Королем Едуарду VI довелося побути лише шість із половиною років. І здебільшого всі рішення приймав не він, а його регенти. Спочатку це був рідний дядько – брат покійної королеви Джейн Едуард Сеймур. Однак за два роки не особливо успішної політики його “посунули” інші радники короля, а потім звинуватили в державній зраді та стратили.

В останні роки життя Едуарда VI країною де-факто керував інший його регент Джон Дадлі – 1-й герцог Нортумберлендський. З цього часу (1550 – 1553 роки) характерне посилення позицій англійської Реформації (протестантизму). І цією боротьбою за релігію значною мірою пояснюється несподіване передсмертне рішення юного короля (прийняте на вимогу Дадлі): позбавити права наслідування престолу своїх зведених сестер Марію та Єлизавету. Адже старша, Марія Тюдор була переконаною католичкою. Замість дочок Генріха VIII Едуард VI визнав своєю спадкоємицею Джейн Грей – онуку сестри короля Генріха VIII, тобто свою двоюрідну племінницю. На той час вона була невісткою регента Джона Дадлі – дружиною його сина. Отже, план захоплення влади в Англії сімейством Дадлі був очевидним. Але не вдався. Нещасна Джейн пробула королевою лише дев’ять днів після смерті Едуарда. Після цього влада перейшла до Марії Тюдор. Джейн, як і її чоловіка, та інтригана-свекра з часом стратили.

28 січня 1929 року розпочав роботу перший Конгрес українських націоналістів, на якому створили Організацію українських націоналістів (ОУН). Докладніше.

28 січня 1930 року в Києві відкрився так званий “Надзвичайний собор Української автокефальної православної церкви”. Докладніше.

28 січня 1951 року народився перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.

28 січня 1958 року компанія “Lego” запатентувала сучасний вигляд цеглинок свого надуспішного конструктора. Докладніше.

28 січня 1986 року над мисом Канаверал вибухнув американський космічний човник “Челленджер”. Докладніше.

28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила синьо-жовтий прапор Державним Прапором України. Докладніше.

28 січня 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

28 січня 2003 року в Києві президент РФ Путін підписав із Президентом України Леонідом Кучмою договір про державний кордон. Докладніше.

28 січня 2010 року Президент України Віктор Ющенко видав указ, який визнав воїнів УПА учасниками боротьби за незалежність України.

Церковне свято

28 січня шанують пам’ять преподобного Єфрема Сиріна. Докладніше.

Народні прикмети

Вітряна погода – до сирого й дощового року.

Якщо чути спів птахів, чекайте на потепління.

Ясний, безхмарний день – до ранньої весни.

Якщо 28 січня – різке потепління, то до лютого повернуться заморозки.

Що не можна робити 28 січня

Не варто ухилятися від роботи й нехтувати прибиранням.

Не можна залишати немитий посуд в мийці.

Не можна допускати, щоб гості пішли з вашого дому з пустими руками.

Категорично заборонено ображати дітей.