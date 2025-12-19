Сьогодні 19 грудня 2025: яке свято та день в історії

19 грудня в Україні – День адвокатури та День Іллі Муромця. У 1154 році в цей день коронували першого короля династії Плантагенетів в Англії. У 1863 році англієць Волтон запатентував лінолеум. У 1941-му Гітлер взяв командування німецькими військами на себе та впевнено повів Німеччину до розгрому. У 1984-му прем’єр-міністри Великої Британії та КНР підписали угоду про передачу Гонконгу. Цього дня у 1997-му та 2001-му роках стартував прокат двох кінохітів – “Титанік” та “Володар перснів: Хранителі Персня”.

Свята та пам’ятні дати 19 грудня

19 грудня в Україні – День адвокатури та День Іллі Муромця.

У світі – Міжнародний день допомоги бідним.

Третя п’ятниця грудня – це День потворного светра та День аутсайдерів (або День невдах).

Також сьогодні: День вічнозеленого дерева, День емо, День вівсяних кексів і День льодяників.

19 грудня в історії

19 грудня 1154 року коронували першого короля династії Плантагенетів в Англії – Генріха II. Він правив довго як для тих часів – 35 років. Генріх II був правнуком Вільгельма Завойовника – дідом йому припадав четвертий із синів Вільгельма, король Генріх I. Попри прямий кровний зв’язок зі знаменитим предком, Генріх II міг ніколи не вдягнути корону. Адже престол наслідував не за чоловічою, а за жіночою лінією – його мати Матильда була дочкою Генріха I. Такий варіант передачі влади не був традиційним для європейських монархій. Але спадкоємців чоловічої статі Генріх I не мав – його єдиний син загинув. Тож король зробив спадкоємицею дочку Матильду та видав її заміж за Джеффрі Плантагенета, графа Анжуйського (згодом він став ще й герцогом Нормандії). Цей шлюб ще раз пов’язував острівну Англію із материковими землями.

Коли Генріх I помер у 1135 році, Джеффрі Плантагенет підтримав претензії своєї дружини Матильди на англійський престол. Вони одразу встановили свою владу не лише в його рідному Анжу, але й у Нормандії. Однак в Англії престол захопив двоюрідний брат Матильди Стефан I Блуаський. При цьому його претензії були нічим не кращими за Матильдині, адже Стефан приходився нащадком Вільгельму Завойовнику теж за жіночою лінією (через дочку цього короля). Узурпація влади призвела до затяжної громадянської війни, яку англійські історики називають просто “Анархією”.

Війна супроводжувала майже весь період правління Стефана. На момент його коронації сину Матильди та Джеффрі Плантагенета – майбутньому королю Генріху II – було лише два роки. Тому в перше десятиліття громадянської війни Генріх не брав участі в боротьбі – за спадок змагалися його батьки. У 1150-му батько Генріха проголосив його герцогом Нормандії. А після смерті Джеффрі Плантагенета в 1151 році його син успадкував і контроль над іншими материковими територіями. На той час юнакові вже було 18 років. Одружившись з Алієнорою Аквітанською, претендент на англійський престол отримав контроль над більшою частиною території сучасної Франції. Але в Англії так само царював узурпатор Стефан.

Генріх підготував військове вторгнення на острів. І реалізував його у 1153 році. Він захопив цілу низку замків в Англії, але спіймати Стефана I та розгромити його військо не зміг. Тож противники уклали Вінчестерський договір, згідно з яким Стефан I визнав Генріха своїм спадкоємцем. Цей договір підписав син узурпатора Вільгельм, відмовившись від престолу. Так вдалося завершити громадянську війну. Ймовірно, в короля Стефана та його сина були плани надалі накопичити сили та “відіграти” ситуацію. У 1154-му Стефан I розгорнув бурхливу активність: подорожував країною, проводив судові засідання, переговори з баронами тощо. Але його плани перервала смерть – 25 жовтня король помер, як вважають, від хвороби шлунка. Вінчестерський договір залишився чинним, можливостей відбити трон силою в сина Стефана не було. Тож на престол зійшов Генріх II. Йому довелося відновлювати країну після десятиліть смути та громадянської війни. І він із цим завданням впорався. Після смерті Генріха II його титул перейшов до сина – Річарда I, відомого як “Левове Серце”.

19 грудня 1863 року англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум. Докладніше.

19 грудня 1941 року Адольф Гітлер на тлі невдачі наступу Вермахту на Москву “переміг власний генштаб” – він узяв командування німецькими військами на себе. Докладніше.

19 грудня 1984 року у Пекіні прем’єр-міністри Великої Британії та КНР підписали угоду про передачу британської колонії Гонконг під юрисдикцію Китаю. Докладніше.

19 грудня 1991 року Швеція визнала незалежність України.

19 грудня 1997 року відбулася прем’єра фільму Джеймса Кемерона “Титанік”. Докладніше.

19 грудня 2001 року в прокат вийшла перша з трьох частин саги Пітера Джексона за романом Джона Толкіна “Володар перснів” – “Володар перснів: Хранителі Персня”. Докладніше.

Церковне свято

19 грудня вшановують пам’ять святого мученика Вонифатія. Докладніше. А також Преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського.

Народні прикмети

Якщо 19 грудня на деревах іній, то наступний рік буде вдалим.

Якщо 19 грудня йде сніг, то в наступному році буде великий урожай пшениці.

Якщо в цей день сильний вітер, то восени буде багато горіхів.

Що не можна робити 19 грудня

Не можна важко працювати.

Не можна виносити сміття з дому.

Не можна виходити в старому одязі.