Сьогодні 19 грудня: яке свято та день в історії

19 грудня в Україні – День адвокатури та День Іллі Муромця. У 1863 році англієць Волтон запатентував лінолеум. У 1941-му Гітлер взяв командування німецькими військами на себе та впевнено повів Німеччину до розгрому. У 1984-му прем’єр-міністри Великої Британії та КНР підписали угоду про передачу Гонконгу. Цього дня у 1997-му та 2001-му роках стартував прокат двох кінохітів – “Титанік” та “Володар перснів: Хранителі Персня”.

Свята та пам’ятні дати 19 грудня

19 грудня в Україні – День адвокатури.

У світі – Міжнародний день допомоги бідним, День емо, День вічнозеленого дерева.

Також сьогодні в Україні відзначають День Іллі Муромця. Легендарний богатир, чий образ “затягала” російська пропаганда, насправді – православний святий, чиї мощі зберігаються у печерах Києво-Печерської лаври. Причому канонізували преподобного Іллю у 1643 році, тобто за часів, коли православна церква в Україні перебувала в канонічній єдності з Константинопольським патріархатом (до захоплення її московитами). Це ті факти про Іллю, які точно відомі. Що ж до решти, то історики сперечаються про місце походження та життя Муромця, хоча навіть не доведено, що він був реальною історичною особистістю.

“Мощі, які знаходяться в Києві – центрі східноєвропейського православ’я – належать саме билинному богатиреві Іллі Муровлянину або, як його останні кількасот років називають, Муромцю, – коментує в інтерв’ю “Радіо Свобода” історик Олександр Алфьоров. – Уперше про Іллю Муровця в другій половині XVI століття згадав Філон Кміта-Чорнобильський – яскравий представник нашої руської шляхти ранньомодерного часу. У листі до іншого шляхтича він пише, що настане час, коли буде потрібна оця міць, честь і слава воїнів, коли повернуться наші Ілля Муровлянин і Соловей Будимирович… Згадка 1570-х років про Іллю Муровлянина свідчить, що це була знана людина у воїнській традиції Русі-України. Слід зауважити, що це перша згадка джерельна, яка нам фіксує ім’я – Ілля Муровлянин, тобто з Муровлі чи то Моровійська (між Києвом і Черніговом – Ред.). Муромцем він стає набагато пізніше, коли починають діяти фольклорні експедиції. Тоді звели кількох людей до однієї постаті. Бо насправді існував герой московського епосу Ілько Муромець. Це був розбійник із козацького стану, активний діяч періоду Смути, тобто початку XVII століття. І на нашого Іллю Муровлянина наклали їхнього Ілька Муромця. Тому Ілля Муромець – це такий збірний образ”.

За твердженням Алфьорова, до російського міста Муром богатиря “притягнули” вже за радянських часів. Хоча в билинах про нього неодноразово зустрічаються чіткі географічні вказівки. Приміром, до Києва герой діставався за один день, що цілком реально, якщо їдеш на коні з Моровійська (сучасне село Морівськ на Чернігівщині), але абсолютно неможливо в разі подорожі за тисячу кілометрів із Мурома.

Православний духовний центр апостола Івана Богослова наводить такі відомості про святого, чиї мощі зберігають у Києво-Печерській лаврі.

“Преподобний Ілля Муромець, на прізвище Чобіток, жив у XII столітті й помер ченцем Києво-Печерської лаври близько 1188 року. Вірогідних відомостей про житіє цього святого збереглося до нашого часу вкрай мало. Походив він з простої селянської родини. У дитинстві і юності страждав паралічем, однак дивним чином був зцілений. До постригу складався в княжій дружині та прославився військовими подвигами та небаченою силою. Він є головною дійовою особою не тільки наших билин, але і німецьких епічних поем XIII століття, заснованих на більш ранніх переказах. У них він представлений могутнім витязем, княжого роду Іллею Руським. Мощі преподобного не менше яскраво свідчать про яскраву військову біографію – крім глибокої округлої рани на лівій руці видно таке ж значне пошкодження в лівій області грудей. Створюється враження, що герой прикрив груди рукою, і ударом списа вона була пробита до серця”.

У 2017 році давно покійний Ілля Муромець став предметом міжнародного скандалу.

“12 січня 2017 року у низці російських ЗМІ з’явилося повідомлення, що співпрацівники українських силових відомств зробили істотні виправлення у російській Вікіпедії з метою “фальсифікації походження богатиря”, – пише українська Вікіпедія.

“Битва за богатиря”, яку вела сама з собою російська пропаганда, дійшла до того, що державна пошта РФ визначила “точну адресу Іллі Муромця” в Муромі, а директор місцевого музею публічно доводила “російське походження” Іллі. Українські офіційні особи та організації в полеміці про “фальсифікацію походження богатиря” не брали участі.

19 грудня в історії

19 грудня 1863 року англієць Фредерік Волтон запатентував лінолеум. Докладніше.

19 грудня 1941 року Адольф Гітлер на тлі невдачі наступу Вермахту на Москву “переміг власний генштаб” – він узяв командування німецькими військами на себе. Докладніше.

19 грудня 1984 року у Пекіні прем’єр-міністри Великої Британії та КНР підписали угоду про передачу британської колонії Гонконг під юрисдикцію Китаю. Докладніше.

19 грудня 1991 року Швеція визнала незалежність України.

19 грудня 1997 року відбулася прем’єра фільму Джеймса Кемерона “Титанік”. Докладніше.

19 грудня 2001 року в прокат вийшла перша з трьох частин саги Пітера Джексона за романом Джона Толкіна “Володар перснів” – “Володар перснів: Хранителі Персня”. Докладніше.

Церковне свято

19 грудня вшановують пам’ять святого мученика Вонифатія. Докладніше. А також Преподобного Іллі Муромця, Києво-Печерського.

Народні прикмети

Якщо 19 грудня на деревах іній, то наступний рік буде вдалим.

Якщо 19 грудня йде сніг, то в наступному році буде великий урожай пшениці.

Якщо в цей день сильний вітер, то восени буде багато горіхів.

Що не можна робити 19 грудня

Не можна важко працювати.

Не можна виносити сміття з дому.

Не можна виходити в старому одязі.