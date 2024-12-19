Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории

19 декабря в Украине – День адвокатуры и День Ильи Муромца. В 1863 году англичанин Уолтон запатентовал линолеум. В 1941-м Гитлер взял командование немецкими войсками на себя и уверенно повел Германию к разгрому. В 1984-м премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение о передаче Гонконга. В этот день в 1997 и 2001 годах стартовал прокат двух кинохитов — «Титаник» и «Властелин колец: Братство Кольца».

Праздники и памятные даты 19 декабря

19 декабря в Украине – День адвокатуры.

В мире – Международный день помощи бедным, День эмо, День вечнозеленого дерева.

Также сегодня в Украине отмечают День Ильи Муромца. Легендарный богатырь, чей образ «затаскала» российская пропаганда, на самом деле — православный святой, чьи мощи хранятся в пещерах Киево-Печерской лавры. Причем канонизировали преподобного Илью в 1643 году, то есть во времена, когда православная церковь в Украине находилась в каноническом единстве с Константинопольским патриархатом (до захвата ее московитами). Это те факты об Илье, которые точно известны. Что касается остального, то историки спорят о месте происхождения и жизни Муромца, хотя даже не доказано, что он был реальной исторической фигурой.

«Мощи, которые находятся в Киеве – центре восточноевропейского православия – принадлежат именно былинному богатырю Илье Муровлянину или, как его последние несколько сотен лет называют, Муромцу, — комментирует в интервью «Радио Свобода» историк Александр Алферов. — Впервые об Илье Муромце во второй половине XVI века вспомнил Филон Кмита-Чернобыльский – яркий представитель нашей руской шляхты раннемодерного времени. В письме другому шляхтичу он пишет, что придет время, когда потребуется вот такая мощь, честь и слава воинов, когда вернутся наши Илья Муровлянин и Соловей Будимирович… Упоминание 1570-х годов об Илье Муровлянине свидетельствует, что это был известный человек в воинской традиции Руси-Украины. Следует отметить, что это первое упоминание в источниках, которое нам фиксирует имя – Илья Муровлянин, то есть из Муровли или Моровейска (между Киевом и Черниговом – Ред.). Муромцем он становится гораздо позже, когда начинают действовать фольклорные экспедиции. Тогда свели несколько человек к одной фигуре. Ибо действительно существовал герой московского эпоса Илько Муромец. Это был разбойник из казацкого сословия, активный деятель периода Смуты, то есть начала ХVІІ века. И на нашего Илью Муровлянина наложили их Ильку Муромца. Поэтому Илья Муромец – такой сборный образ».

По утверждению Алферова, в российский город Муром богатыря «притащили» уже в советские времена. Хотя в былинах о нем не раз встречаются четкие географические указания. К примеру, в Киев герой добирался за один день, что вполне реально, если едешь на коне из Моровейска (современное село Моровск на Черниговщине), но совершенно невозможно в случае путешествия в тысячу километров из Мурома.

Православный духовный центр апостола Иоанна Богослова приводит такие сведения о святом, чьи мощи хранят в Киево-Печерской лавре.

«Преподобный Илья Муромец, по фамилии Чобиток, жил в XII веке и умер монахом Киево-Печерской лавры около 1188 года. Достоверных сведений о житии этого святого сохранилось до настоящего времени крайне мало. Происходил он из простой крестьянской семьи. В детстве и юности страдал параличом, однако удивительным образом был исцелен. До пострига состоял в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной силой. Он является главным действующим лицом не только наших былин, но и немецких эпических поэм XIII века, основанных на более ранних преданиях. В них он представлен могучим витязем, княжеского рода Ильей Руским. Мощи преподобного не менее ярко свидетельствуют о яркой военной биографии – кроме глубокой округлой раны на левой руке видно столь же значительное повреждение в левой области груди. Создается впечатление, что герой прикрыл грудь рукой, и ударом копья она была пробита до сердца».

В 2017 году давно покойный Илья Муромец стал предметом международного скандала.

«12 января 2017 года в ряде российских СМИ появилось сообщение, что сотрудники украинских силовых ведомств сделали существенные поправки в российской Википедии с целью «фальсификации происхождения богатыря», – пишет украинская Википедия.

«Битва за богатыря», которую вела сама с собой российская пропаганда, дошла до того, что государственная почта РФ определила «точный адрес Ильи Муромца» в Муроме, а директор местного музея публично доказывала «российское происхождение» Ильи. Украинские официальные лица и организации в полемике о «фальсификации происхождения богатыря» не участвовали.

19 декабря в истории

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум. Подробнее.

19 декабря 1941 года Адольф Гитлер на фоне неудачи наступления Вермахта на Москву «победил собственный генштаб» — он взял командование немецкими войсками на себя. Подробнее.

19 декабря 1984 года в Пекине премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение о передаче британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая. Подробнее.

19 декабря 1991 года Швеция признала независимость Украины.

19 декабря 1997 года состоялась премьера фильма Джеймса Кэмерона «Титаник». Подробнее.

19 декабря 2001 года в прокат вышла первая из трех частей саги Питера Джексона по роману Джона Толкина «Властелин колец» – «Властелин колец: Братство Кольца». Подробнее.

Церковный праздник

19 декабря чтят память святого мученика Вонифатия. Подробнее. А также Преподобного Ильи Муромца, Киево-Печерского.

Народные приметы

Если 19 декабря на деревьях иней, то следующий год будет удачным.

Если 19 декабря идет снег, то в следующем году будет большой урожай пшеницы.

Если в этот день сильный ветер, то осенью будет много орехов.

Что нельзя делать 19 декабря

Нельзя тяжело работать.

Нельзя выносить мусор из дома.

Нельзя выходить в старой одежде.