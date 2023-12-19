Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории

19 декабря в Украине – День адвокатуры. В этот день в 1997-м и 2001-м годах стартовал прокат двух кинохитов – «Титаник» и «Властелин колец: Братство Кольца». В 1984-м премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение о передаче Гонконга. В 1941-м Гитлер взял командование немецкими войсками на себя и уверенно повел Германию к разгрому. В 1863-м англичанин Уолтон запатентовал линолеум.

Праздники и памятные даты 19 декабря

19 декабря в Украине – День адвокатуры.

В мире – Международный день помощи бедным.

Также отмечают: День жестких конфет, День вечнозеленого дерева.

19 декабря в истории

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

Изобретатель происходил из семьи успешного бизнесмена и начинал свой путь в компании отца. Однако постепенно разошелся с ним, поскольку отец не особо поддерживал новаторские идеи Фредерика. А молодой человек верил в себя. Еще в 1857 году он изобрел способ, каким образом сделать жестким льняное масло. Именно эта технология в дальнейшем сделала его состоятельным. В 1860-м, выйдя из бизнеса отца, Уолтон-младший организовал экспериментальную фабрику, где работал над окислением льняного масла. На этот процесс он оформил патент. Затвердевшее льняное масло он считал перспективным в качестве заменителя резины. А смешав такое масло с пробкой и красителями, получил самое известное из своих изобретений, которое назвал «линолеум» (от латинских слов linum — «лен» и oleum — «масло»). Получив патент, Уолтон основал компанию «Linoleum Manufacturing Company» и начал экспортировать свой материал для покрытия полов в Европу и США. В дальнейшем изобретатель получил еще ряд патентов – на оборудование для изготовления напольного покрытия, способ получения цветного линолеума и тиснения на нем рисунка, тисненное настенное покрытие из того же материала и т.п. Всего за жизнь Уолтон получил более 100 патентов.

19 декабря 1941 года фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер на фоне неудачи наступления Вермахта на Москву «победил собственный генштаб» — он взял командование немецкими войсками на себя.

Учитывая обстоятельства, при которых было принято это решение, может показаться, будто это был «жест отчаяния». Но на самом деле это не так. Для Гитлера это был триумф, ведь с командованием собственной армии он конкурировал и спорил в течение всего периода у власти. Начиная с 1934 года, Гитлер постоянно вел Германию к большой войне. Но командование, состоявшее в основном из опытных офицеров еще императорской армии, пыталось убедить «капрала-выскочку», что армия не готова реализовывать его гениальные замыслы. Первыми жертвами желания Гитлера стать «полководцем» стали министр обороны рейха генерал-фельдмаршал Вернер фон Бломберг и главнокомандующий сухопутными силами генерал Вернер фон Фрич. Оба выступали против планов Гитлера совершить вторжение в соседние страны. В результате фон Бломберга скомпрометировали, доказав, что его жена когда-то была проституткой. Он ушел на пенсию. Что же касается Фрича, то реального компромата на него не было, так что против него организовали фейковый гомосексуальный скандал – и тоже заставили уйти в отставку. Оба покинули посты в начале 1938-го. 17 августа 1938-го подал в отставку начальник Генштаба Вооруженных сил Германии Людвиг Бек, ранее выступивший против вторжения в Чехословакию. В дальнейшем Гитлер создал Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии и назначил начальником штаба абсолютно лояльного к себе генерала Вильгельма Кейтеля (именно он в 1945-м подпишет акт о капитуляции Германии). После этого нацисты провели чистку генералов, которые позволяли себе выступать против планов Гитлера, – в целом устранили или перевели на другие должности около 70 высших офицеров.

Дальнейшие военные успехи в Европе и отсутствие в командовании армии тех, кто мог оппонировать Гитлеру, подняли его и без того поразительную самоуверенность на запредельный уровень. Фюрер был уверен, что только он приведет Германию к победе. Так что воспользовался провалом наступления на Москву, чтобы окончательно взять командование на себя. Одновременно он уволил главнокомандующего Сухопутными войсками Вермахта Вальтера фон Браухича и уже 20 декабря запретил любое отступление немецких частей из-под Москвы, настаивая, чтобы армия сражалась до последнего. С этого момента и до 22 апреля 1945 года верховный главнокомандующий уверенно вел немецкую армию к катастрофе.

«Гитлер читал много военной литературы, а также любил слушать военные лекции. Таким образом, в сочетании со своим личным опытом (Первой мировой войны) как обычного солдата, он получил очень хорошие знания о более низком уровне ведения войны: свойствах разного оружия; влиянии почвы и погоды; менталитете и моральном духе войск… С другой стороны, у него не было представления о высших стратегических и тактических комбинациях. Гитлер хорошо понимал, как движется и борется отдельная дивизия, но он не понимал, как действуют армии», — оценил уже после завершения Второй мировой войны «таланты полководца» Гитлера один из его генералов Хассо фон Мантейфель.

19 декабря 1984 года в Пекине премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение о передаче британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая. Подробнее.

19 декабря 1991 года Швеция признала независимость Украины.

19 декабря 1997 года состоялась премьера фильма Джеймса Кэмерона «Титаник».

Фильм получил 11 «Оскаров», в том числе награду за «Лучший фильм». Он также с лихвой окупил свой астрономический бюджет: при потраченных на создание 200 млн долларов, в прокате «Титаник» заработал 1,4 миллиарда (а на сейчас день общая прибыль ленты составляет 4 миллиарда долларов, учитывая повторный прокат в 3D, продажу дисков и онлайн-просмотров и т.д. ). От идеи «Титаника» до ее реализации прошло 10 лет. Впервые амбициозный проект Кэмерон задумал в 1987-м, посмотрев документальный фильм о крушении лайнера. А впоследствии лучший друг Кэмерона Льюис Эбернетти подарил ему на день рождения свою книгу-исследование о «Титанике». К 1994 году Кэмерон уже написал сценарий и предложил его кинокомпании «20th Century Fox». Далее он совершил 12 погружений к «Титанику», чтобы заснять затонувший корабль. Для съемок фильма построили студию на побережье в Мексике. А макет лайнера, который плавал и тонул в бассейне этой студии, не намного уступал по размерам реальному «Титанику» (он был всего на 38 метров короче). Над спецэффектами в части крушения лайнера работали 17 студий одновременно. Расходы были столь большими, а ожидания – завышенными, что сам Кэмерон очень беспокоился, что фильм их не оправдает. Однако он стал абсолютным хитом в прокате, в том числе благодаря женской аудитории, которая часто смотрела «Титаник» в кинотеатрах по несколько раз.

19 декабря 2001 года в прокат вышла первая из трех частей саги Питера Джексона по роману Джона Толкина «Властелин колец» – «Властелин колец: Братство Кольца».

Этот фильм полностью сняли в Новой Зеландии. Масштаб проекта можно оценить, исходя из того, что на время съемки новозеландское правительство учредило должность министра по делам «Властелина колец» — чиновник должен был решать все экономические вопросы. Ведь съемки трилогии принесли в экономику Новой Зеландии около двухсот миллионов долларов. В островной стране построили реальный Хоббитон, где было 28 разных нор и 47 дымовых труб. Чтобы газоны в новозеландском Хоббитоне были столь же сказочными, как в мире Толкина, их «стригли» с помощью овец. Различные съемочные площадки находились в разных отдаленных друг от друга местах (на некоторые можно было попасть только с помощью вертолетов). Съемочная группа насчитывала около 3000 человек, а для актеров и их дублеров изготовили 19 тысяч костюмов. Главные герои начали готовиться к путешествию в мир Средиземья за шесть недель до начала съемок. Они учились биться на мечах, ездить верхом и плавать на лодках. Также все участники Братства Кольца (кроме исполнителя роли Гимли Джона Рис-Дэвиса) сделали себе одинаковые татуировки – в виде эльфийской девятки. Первая часть саги заработала в прокате 880 миллионов долларов. А также получила четыре премии «Оскар» – за лучшую операторскую работу, грим, музыку и визуальные эффекты.

Церковный праздник

19 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память святого мученика Вонифатия. Он был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды и находился с ней в беззаконном сожительстве. Но оба они чувствовали угрызения совести и хотели как-то смыть свой грех. Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение. Она снарядила Вонифатия на Восток, где в то время шли жестокие гонения на христиан, и просила привезти мощи любого мученика, чтобы он стал их руководителем и покровителем. Вонифатий на прощание, смеясь, спросил; «А что, сударыня, если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, ты примешь мое тело с честью?» Аглаида отнеслась серьезно к его словам и упрекнула раба, что тот, отправляясь на святое дело, позволяет себе вольности. Приехав в Киликию Вонифатий пошел на городскую площадь, где мучили христиан. Ошеломленный зрелищем страшных пыток, он бросился к мученикам, целовал им ноги и просил святых молиться, чтобы и он мог пострадать с ними. Тогда судья спросил Вонифатия, кто он. Тот ответил: «Я христианин», а потом отказался принести жертву идолам. И его отправили на мучения, а затем отрубили голову мечом. Приехавшие с ним в Киликию спутники святого Вонифатия выкупили за большие деньги останки мученика и привезли их в Рим – Аглаиде. Она с большим уважением приняла мощи Вонифатия, а затем построила на месте его погребения храм. Раздав нищим свое имущество, она ушла в монастырь, где прожила 18 лет. После смерти ее похоронили у могилы Вонифатия.

Народные приметы

Если 19 декабря на деревьях иней, то следующий год будет удачным.

Если 19 декабря идет снег, то в следующем году будет большой урожай пшеницы.

Если в этот день сильный ветер, то осенью будет много орехов.

Что нельзя делать 19 декабря

Нельзя тяжело работать.

Нельзя выносить мусор из дома.

Нельзя выходить в старой одежде.