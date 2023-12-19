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Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории

Культура 06:00   19.12.2023
Оксана Горун
Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории

19 декабря в Украине – День адвокатуры. В этот день в 1997-м и 2001-м годах стартовал прокат двух кинохитов – «Титаник» и «Властелин колец: Братство Кольца». В 1984-м премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение о передаче Гонконга. В 1941-м Гитлер взял командование немецкими войсками на себя и уверенно повел Германию к разгрому. В 1863-м англичанин Уолтон запатентовал линолеум.

Праздники и памятные даты 19 декабря

19 декабря в Украине – День адвокатуры.

В мире – Международный день помощи бедным.

Также отмечают: День жестких конфет, День вечнозеленого дерева.

19 декабря в истории

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.

Первая фабрика линолеума в мире
Фото: lincrusta.com

Изобретатель происходил из семьи успешного бизнесмена и начинал свой путь в компании отца. Однако постепенно разошелся с ним, поскольку отец не особо поддерживал новаторские идеи Фредерика. А молодой человек верил в себя. Еще в 1857 году он изобрел способ, каким образом сделать жестким льняное масло. Именно эта технология в дальнейшем сделала его состоятельным. В 1860-м, выйдя из бизнеса отца, Уолтон-младший организовал экспериментальную фабрику, где работал над окислением льняного масла. На этот процесс он оформил патент. Затвердевшее льняное масло он считал перспективным в качестве заменителя резины. А смешав такое масло с пробкой и красителями, получил самое известное из своих изобретений, которое назвал «линолеум» (от латинских слов linum — «лен» и oleum — «масло»). Получив патент, Уолтон основал компанию «Linoleum Manufacturing Company» и начал экспортировать свой материал для покрытия полов в Европу и США. В дальнейшем изобретатель получил еще ряд патентов – на оборудование для изготовления напольного покрытия, способ получения цветного линолеума и тиснения на нем рисунка, тисненное настенное покрытие из того же материала и т.п. Всего за жизнь Уолтон получил более 100 патентов.

19 декабря 1941 года фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер на фоне неудачи наступления Вермахта на Москву «победил собственный генштаб» — он взял командование немецкими войсками на себя.

Гитлер с военными в 1945
Фото: Bundesarchiv, Bild

Учитывая обстоятельства, при которых было принято это решение, может показаться, будто это был «жест отчаяния». Но на самом деле это не так. Для Гитлера это был триумф, ведь с командованием собственной армии он конкурировал и спорил в течение всего периода у власти. Начиная с 1934 года, Гитлер постоянно вел Германию к большой войне. Но командование, состоявшее в основном из опытных офицеров еще императорской армии, пыталось убедить «капрала-выскочку», что армия не готова реализовывать его гениальные замыслы. Первыми жертвами желания Гитлера стать «полководцем» стали министр обороны рейха генерал-фельдмаршал Вернер фон Бломберг и главнокомандующий сухопутными силами генерал Вернер фон Фрич. Оба выступали против планов Гитлера совершить вторжение в соседние страны. В результате фон Бломберга скомпрометировали, доказав, что его жена когда-то была проституткой. Он ушел на пенсию. Что же касается Фрича, то реального компромата на него не было, так что против него организовали фейковый гомосексуальный скандал – и тоже заставили уйти в отставку. Оба покинули посты в начале 1938-го. 17 августа 1938-го подал в отставку начальник Генштаба Вооруженных сил Германии Людвиг Бек, ранее выступивший против вторжения в Чехословакию. В дальнейшем Гитлер создал Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии и назначил начальником штаба абсолютно лояльного к себе генерала Вильгельма Кейтеля (именно он в 1945-м подпишет акт о капитуляции Германии). После этого нацисты провели чистку генералов, которые позволяли себе выступать против планов Гитлера, – в целом устранили или перевели на другие должности около 70 высших офицеров.

Дальнейшие военные успехи в Европе и отсутствие в командовании армии тех, кто мог оппонировать Гитлеру, подняли его и без того поразительную самоуверенность на запредельный уровень. Фюрер был уверен, что только он приведет Германию к победе. Так что воспользовался провалом наступления на Москву, чтобы окончательно взять командование на себя. Одновременно он уволил главнокомандующего Сухопутными войсками Вермахта Вальтера фон Браухича и уже 20 декабря запретил любое отступление немецких частей из-под Москвы, настаивая, чтобы армия сражалась до последнего. С этого момента и до 22 апреля 1945 года верховный главнокомандующий уверенно вел немецкую армию к катастрофе.

«Гитлер читал много военной литературы, а также любил слушать военные лекции. Таким образом, в сочетании со своим личным опытом (Первой мировой войны) как обычного солдата, он получил очень хорошие знания о более низком уровне ведения войны: свойствах разного оружия; влиянии почвы и погоды; менталитете и моральном духе войск… С другой стороны, у него не было представления о высших стратегических и тактических комбинациях. Гитлер хорошо понимал, как движется и борется отдельная дивизия, но он не понимал, как действуют армии», — оценил уже после завершения Второй мировой войны «таланты полководца» Гитлера один из его генералов Хассо фон Мантейфель.

19 декабря 1984 года в Пекине премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение о передаче британской колонии Гонконг под юрисдикцию Китая. Подробнее.

19 декабря 1991 года Швеция признала независимость Украины.

19 декабря 1997 года состоялась премьера фильма Джеймса Кэмерона «Титаник».

Фильм получил 11 «Оскаров», в том числе награду за «Лучший фильм». Он также с лихвой окупил свой астрономический бюджет: при потраченных на создание 200 млн долларов, в прокате «Титаник» заработал 1,4 миллиарда (а на сейчас день общая прибыль ленты составляет 4 миллиарда долларов, учитывая повторный прокат в 3D, продажу дисков и онлайн-просмотров и т.д. ). От идеи «Титаника» до ее реализации прошло 10 лет. Впервые амбициозный проект Кэмерон задумал в 1987-м, посмотрев документальный фильм о крушении лайнера. А впоследствии лучший друг Кэмерона Льюис Эбернетти подарил ему на день рождения свою книгу-исследование о «Титанике». К 1994 году Кэмерон уже написал сценарий и предложил его кинокомпании «20th Century Fox». Далее он совершил 12 погружений к «Титанику», чтобы заснять затонувший корабль. Для съемок фильма построили студию на побережье в Мексике. А макет лайнера, который плавал и тонул в бассейне этой студии, не намного уступал по размерам реальному «Титанику» (он был всего на 38 метров короче). Над спецэффектами в части крушения лайнера работали 17 студий одновременно. Расходы были столь большими, а ожидания – завышенными, что сам Кэмерон очень беспокоился, что фильм их не оправдает. Однако он стал абсолютным хитом в прокате, в том числе благодаря женской аудитории, которая часто смотрела «Титаник» в кинотеатрах по несколько раз.

19 декабря 2001 года в прокат вышла первая из трех частей саги Питера Джексона по роману Джона Толкина «Властелин колец» – «Властелин колец: Братство Кольца».

Этот фильм полностью сняли в Новой Зеландии. Масштаб проекта можно оценить, исходя из того, что на время съемки новозеландское правительство учредило должность министра по делам «Властелина колец» — чиновник должен был решать все экономические вопросы. Ведь съемки трилогии принесли в экономику Новой Зеландии около двухсот миллионов долларов. В островной стране построили реальный Хоббитон, где было 28 разных нор и 47 дымовых труб. Чтобы газоны в новозеландском Хоббитоне были столь же сказочными, как в мире Толкина, их «стригли» с помощью овец. Различные съемочные площадки находились в разных отдаленных друг от друга местах (на некоторые можно было попасть только с помощью вертолетов). Съемочная группа насчитывала около 3000 человек, а для актеров и их дублеров изготовили 19 тысяч костюмов. Главные герои начали готовиться к путешествию в мир Средиземья за шесть недель до начала съемок. Они учились биться на мечах, ездить верхом и плавать на лодках. Также все участники Братства Кольца (кроме исполнителя роли Гимли Джона Рис-Дэвиса) сделали себе одинаковые татуировки – в виде эльфийской девятки. Первая часть саги заработала в прокате 880 миллионов долларов. А также получила четыре премии «Оскар» – за лучшую операторскую работу, грим, музыку и визуальные эффекты.

Церковный праздник

19 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память святого мученика Вонифатия. Он был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды и находился с ней в беззаконном сожительстве. Но оба они чувствовали угрызения совести и хотели как-то смыть свой грех. Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение. Она снарядила Вонифатия на Восток, где в то время шли жестокие гонения на христиан, и просила привезти мощи любого мученика, чтобы он стал их руководителем и покровителем. Вонифатий на прощание, смеясь, спросил; «А что, сударыня, если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, ты примешь мое тело с честью?» Аглаида отнеслась серьезно к его словам и упрекнула раба, что тот, отправляясь на святое дело, позволяет себе вольности. Приехав в Киликию Вонифатий пошел на городскую площадь, где мучили христиан. Ошеломленный зрелищем страшных пыток, он бросился к мученикам, целовал им ноги и просил святых молиться, чтобы и он мог пострадать с ними. Тогда судья спросил Вонифатия, кто он. Тот ответил: «Я христианин», а потом отказался принести жертву идолам. И его отправили на мучения, а затем отрубили голову мечом. Приехавшие с ним в Киликию спутники святого Вонифатия выкупили за большие деньги останки мученика и привезли их в Рим – Аглаиде. Она с большим уважением приняла мощи Вонифатия, а затем построила на месте его погребения храм. Раздав нищим свое имущество, она ушла в монастырь, где прожила 18 лет. После смерти ее похоронили у могилы Вонифатия.

Народные приметы

Если 19 декабря на деревьях иней, то следующий год будет удачным.

Если 19 декабря идет снег, то в следующем году будет большой урожай пшеницы.

Если в этот день сильный ветер, то осенью будет много орехов.

Что нельзя делать 19 декабря

Нельзя тяжело работать.

Нельзя выносить мусор из дома.

Нельзя выходить в старой одежде.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 декабря в Украине – День адвокатуры. В этот день в 1997-м и 2001-м годах стартовал прокат двух кинохитов – «Титаник» и «Властелин колец: Братство Кольца». В 1984-м премьер-министры Великобритании и КНР подписали соглашение о передаче Гонконга. В 1941-м Гитлер взял командование немецкими войсками на себя и уверенно повел Германию к разгрому. В 1863-м англичанин Уолтон запатентовал линолеум".