В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта

Утром 28 октября в пресс-службе мэрии написали о перебоях электричества в Харькове. Из-за этого есть проблемы с движением электротранспорта в городе.

В связи с перебоями в электроснабжении троллейбусы № 11 и 27 временно изменили маршруты и курсируют от разворотного круга «Новый Быт» до площади Конституции, предупреждают в мэрии.

На время отсутствия троллейбусного сообщения от пр. Дзюбы до ст. м. «Холодная гора» временно курсирует автобус.

Возобновить движение троллейбусов обещают уже в ближайшее время.