Сьогодні, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський провів селектор. Він зазначив, що окупанти продовжують бити по підстанціях, повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики.

Особлива складна ситуація, за даними президента, в Дніпрі, в Дніпровському районі області, а також у Павлограді.

“Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині. Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7”, – зазначив Зеленський.

Він також попередив, що росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару.

“За даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах. Очікую на доповідь МЗС України за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО. Перехоплювачі для “петріотів” та “насамсів” – це ключове завдання”, – підкреслив президент.