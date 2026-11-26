РФ завершує підготовку до масованого удару – попередження Зеленського
Сьогодні, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський провів селектор. Він зазначив, що окупанти продовжують бити по підстанціях, повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики.
Особлива складна ситуація, за даними президента, в Дніпрі, в Дніпровському районі області, а також у Павлограді.
“Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині. Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7”, – зазначив Зеленський.
Він також попередив, що росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару.
“За даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах. Очікую на доповідь МЗС України за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО. Перехоплювачі для “петріотів” та “насамсів” – це ключове завдання”, – підкреслив президент.