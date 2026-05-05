Дві ракети атакували вранці Харків: пошкоджена багатоповерхівка (доповнено)
Вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети.
Доповнено о 08:04. Гостру стресову реакцію отримала 55-річна жінка у Холодногірському районі, передає начальник ХОВА.
Доповнено в 07:40. Терехов пише, що вже відомо про постраждалих – їх кількість та стан встановлюють.
Доповнено о 07:32. Також Харків пережив наліт БпЛА. Бойовий дрон ударив по Основянському району. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждалих немає.
Близько 04:50 зафіксували влучання ракети в Основ’янському районі.
“Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. На щастя, без постраждалих“, – написав мер.
Приблизно через 20 хвилин росіяни завдали повторного удару. Під атакою знову опинився Основ’янський район.
“Пошкоджено складське приміщення та автомобілі“, – уточнив Терехов.
Тривога в Харкові лунала за ніч тричі. О 00:18 моніторингові ТГ-канали зафіксували БпЛА в області. Вже о 00:26 дали відбій. Ще одну тривогу оголосили о 03:09 – тоді росіяни випустили на Харківщину КАБи. Третя тривога пролунала о 05:21 – ворог здійснив повторні запуски авіабомб. Станом на 07:15 у Харкові та області тихо.
- • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 08:04;