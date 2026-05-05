Тепло як влітку. Прогноз погоди на 6 травня у Харкові й області

Оксана Якушко
Прогноз погоди на середу, 6 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 21 до 26°.

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 9 – 11° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 23 – 25°.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 20:19;

