Тепло як влітку. Прогноз погоди на 6 травня у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 6 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області прогнозують мінливу хмарність ⛅️. Доба пройде без істотних опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 8 до 13° тепла, вдень від 21 до 26°.

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 9 – 11° тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до 23 – 25°.