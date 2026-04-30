Погода 20:14   30.04.2026
Заморозки вночі, дощ удень. Прогноз погоди на 1 травня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 1 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів. Вдень очікують невеликий дощ 🌧, місцями можлива гроза ⛈.

Вітер прогнозують північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі знизиться: очікують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень температура повітря коливатиметься від 8 до 13° тепла. Загалом погода буде хмарною з проясненнями 🌥.

У Харкові ніч прогнозують без істотних опадів, вдень очікують невеликий дощ 🌧.

Вітер буде північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі буде низькою: прогнозують заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень прогріється до 10 – 12° тепла.

  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 20:14;

