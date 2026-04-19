Вночі – заморозки. Прогноз погоди на 20 квітня у Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 20 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч прогнозують без істотних опадів, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Погода буде хмарною з проясненнями 🌥.

Вітер очікують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі знизиться, прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°, вдень температура коливатиметься від 7 до 12° тепла.

У Харкові вночі не очікують істотних опадів, вдень прогнозують невеликий дощ 🌧. Загалом буде хмарно з проясненнями 🌥.

Вітер прогнозують північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі знизиться, можливі заморозки ❄️ 0 – 2°, вдень прогріється до 9 – 11° тепла.