Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області

Погода 19:58   15.04.2026
Оксана Якушко
Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 16 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫. Прогнозують мінливу хмарність 🌥.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, на поверхні ґрунту місцями прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°; вдень температура коливатиметься від 13 до 18°.

 

У Харкові прогнозують день без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 3 – 5° тепла, вдень 15 – 17°.

Якщо вам цікава новина: «Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
