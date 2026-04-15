Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на четвер, 16 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫. Прогнозують мінливу хмарність 🌥.
Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 7° тепла, на поверхні ґрунту місцями прогнозують заморозки ❄️ 0 – 3°; вдень температура коливатиметься від 13 до 18°.
У Харкові прогнозують день без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.
Вітер буде південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 3 – 5° тепла, вдень 15 – 17°.
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 19:58;