Град, гроза і шквал. Прогноз погоди на 23 травня у Харкові й області

Погода 20:13   22.05.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на п’ятницю, 23 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області вночі місцями очікують невеликий короткочасний дощ 🌧. Вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧, місцями він може бути значний. А ще очікують грозу ⛈, місцями можливі град і шквал 💨 з поривами до 15 – 20 метрів за секунду. Вдень зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19°, вдень від 23 до 28°.

 

У Харкові вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.

Вдень очікують значний дощ 🌧, грозу ⛈, град і шквал 💨з поривами 15 – 20 метрів за секунду.

Вітер прогнозують північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 15 – 17°, вдень прогріється до 25 – 27°.

Автор: Оксана Якушко
