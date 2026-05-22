Град, гроза і шквал. Прогноз погоди на 23 травня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 23 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області вночі місцями очікують невеликий короткочасний дощ 🌧. Вдень прогнозують короткочасний дощ 🌧, місцями він може бути значний. А ще очікують грозу ⛈, місцями можливі град і шквал 💨 з поривами до 15 – 20 метрів за секунду. Вдень зберігатиметься мінлива хмарність ⛅️.
Вітер прогнозують північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19°, вдень від 23 до 28°.
У Харкові вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧.
Вдень очікують значний дощ 🌧, грозу ⛈, град і шквал 💨з поривами 15 – 20 метрів за секунду.
Вітер прогнозують північний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 15 – 17°, вдень прогріється до 25 – 27°.
Читайте також: Масштабна пожежа і вибухи у Харкові: що горить на Холодній горі (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Град, гроза і шквал. Прогноз погоди на 23 травня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 20:13;