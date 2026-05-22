Трамваї й тролейбуси змінять маршрут 23 травня в деяких районах Харкова
Трамваї №6 й №8 і тролейбуси № 20, 31, 57 ходитимуть зміненим маршрутом у суботу 23 травня, повідомляє Харківська міськрада.
Це пов’язано з роботами «Харківобленерго», пояснили в Департаменті будівництва й шляхового господарства,
З 9:00 до 17:00 буде припинено рух:
– трамваїв на Салтівському шосе та у пров. Салтівському, на ділянці від пр. Тракторобудівників до вул. Академіка Павлова;
– тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Ювілейного до пр. Героїв Харкова.
У цей час трамваї і тролейбуси будуть ходити наступним чином:
трамваї:
№6: від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників (через вул. Євгена Котляра, вул. Полтавський Шлях, майдан Сергіївський, майдан Павлівський, майдан Конституції, пр. Героїв Харкова, вул. Кошкіна, вул. Георгія Тарасенка);
№8: від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Журавлівський гідропарк» (через пр. Байрона, вул. Морозова, вул. Георгія Тарасенка, вул. Молочну, майдан Захисників України, пр. Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, в’їзд Семиградський, вул. Віринську, вул. Мойсеївську, вул. Шевченка);
тролейбуси:
№20: від розворотного кола «Вул. Одеська» до розворотного кола «Ст. м. «Захисників України» (через пр. Байрона, пр. Льва Ландау, пр. Героїв Харкова, вул. Олега Громадського);
№31: від розворотного кола «Північна Салтівка» до розворотного кола «Ст. м. «Академіка Барабашова» (через вул. Гвардійців-Широнінців та пр. Ювілейний);
№57: за шляхом руху тролейбуса №13.
Також цього дня на тролейбусному маршруті №35 збільшать інтервал руху.
Трамваї на Салтівському шосе замінить тимчасовий автобус: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602 мікрорайон).
Читайте також: Масштабна пожежа і вибухи у Харкові: що горить на Холодній горі (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: автобус, изменение маршрута, трамвай, тролейбус, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Трамваї й тролейбуси змінять маршрут 23 травня в деяких районах Харкова», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 20:53;