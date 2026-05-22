Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян

У Кітлярчиному Яру невідомий обрізав п’ять молодих горобин, які фахівці СКП «Харківзеленбуд» висадили у вигляді алеї. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що комунальники намагатимуться врятувати рослини, проте, кажуть: деревам буде складно відновитися після таких пошкоджень.

“На підприємстві вкотре закликали містян: якщо ви бачите, що хтось нищить зелені насадження, ламає чи спилює дерева, не стояти осторонь. Для запобігання таких правопорушень можна робити зауваження, фіксувати дії на фото чи відео та повідомляти в поліцію”, – підкреслили у міськраді.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, у СКП “Харківзеленбуд” повідомляли, що фахівці продовжують прикрашати Харків квітковими композиціями у різних районах міста. Зазначається, що з початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, зокрема на вулицях Дудинської та Георгія Тарасенка, проспектах Незалежності й Аерокосмічному, у сквері ім. Добродецького та на майдані Захисників України. Там висадили понад 100 тис. саджанців. Зараз триває підготовка ще 15 квітників.