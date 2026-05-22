Live

Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян

Суспільство 13:05   22.05.2026
Вікторія Яковенко
Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян Фото: Харківська міськрада

У Кітлярчиному Яру невідомий обрізав п’ять молодих горобин, які фахівці СКП «Харківзеленбуд» висадили у вигляді алеї. Про це повідомили у пресслужбі міськради.

Зазначається, що комунальники намагатимуться врятувати рослини, проте, кажуть: деревам буде складно відновитися після таких пошкоджень.

“На підприємстві вкотре закликали містян: якщо ви бачите, що хтось нищить зелені насадження, ламає чи спилює дерева, не стояти осторонь. Для запобігання таких правопорушень можна робити зауваження, фіксувати дії на фото чи відео та повідомляти в поліцію”, – підкреслили у міськраді.

Відео: Харківська міськрада

деревья повредили в Харькове
Фото: Харківська міськрада
деревья повредили в Харькове
Фото: Харківська міськрада
деревья повредили в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, у СКП “Харківзеленбуд” повідомляли, що фахівці продовжують прикрашати Харків квітковими композиціями у різних районах міста. Зазначається, що з початку травня комунальники облаштували понад 20 клумб, зокрема на вулицях Дудинської та Георгія Тарасенка, проспектах Незалежності й Аерокосмічному, у сквері ім. Добродецького та на майдані Захисників України. Там висадили понад 100 тис. саджанців. Зараз триває підготовка ще 15 квітників.

Читайте також: День вишиванки в метро: харків’яни збиралися в підземці на концерт (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян
Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян
22.05.2026, 13:05
Нову підземну школу відкрили на Харківщині: скільки дітей там навчатимуться
Нову підземну школу відкрили на Харківщині: скільки дітей там навчатимуться
22.05.2026, 12:11
Не виходити на вулицю закликали мешканців Барвінкового, дві жінки поранені
Не виходити на вулицю закликали мешканців Барвінкового, дві жінки поранені
22.05.2026, 11:15
Понад два десятки п’яних водіїв спіймали на дорогах копи за добу
Понад два десятки п’яних водіїв спіймали на дорогах копи за добу
22.05.2026, 11:44
Новини Харкова — головне за 22 травня: пожежі в регіоні, обстріли РФ
Новини Харкова — головне за 22 травня: пожежі в регіоні, обстріли РФ
22.05.2026, 13:08
Сьогодні 22 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 травня 2026: яке свято та день в історії
22.05.2026, 06:00

Новини за темою:

19.05.2026
“Чорний лісоруб” нарубав 21 дерево на 101 тисячу грн: йому загрожує сім років
29.04.2026
Нова алея лип з’явилася у Харкові: де висадили дерева (фото)
29.04.2026
Весна у Харкові: на набережній висаджують дерева, на ХТЗ готують фонтан 📷
28.04.2026
Десять дерев висадили у центрі Харкова замість знесених (фото)
25.04.2026
Спиляли дерев на 117 тисяч гривень: кого судитимуть на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Невідомий пошкодив дерева у Харкові: комунальники звернулись до містян», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 13:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Кітлярчиному Яру невідомий обрізав п’ять молодих горобин, які фахівці СКП «Харківзеленбуд» висадили у вигляді алеї. Про це повідомили у пресслужбі міськради.".