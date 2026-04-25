Спиляли дерев на 117 тисяч гривень: кого судитимуть на Харківщині
Правоохоронці на Харківщині виявили незаконну вирубку дерев.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, цей факт зафіксували на території Сахновщинської селищної ради, неподалік села Шевченкове у полезахисній смузі.
«До правопорушення причетні місцеві мешканці селища, які діяли без дозвільних документів. Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила свіжоспиляну деревину породи «ясен», бензопили та каністру з паливно-мастильними матеріалами», – розповіли у поліції.
Правоохоронці підрахували, що збитки довкіллю становлять близько 117 тисяч гривень.
Слідчі повідомили про підозру фігурантам за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Справу вже передали до суду. Якщо провину доведуть, підозрюваним загрожує до 7 років тюрми.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерева, поліція, спилили, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 17:51;