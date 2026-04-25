Спиляли дерев на 117 тисяч гривень: кого судитимуть на Харківщині

Суспільство 17:51   25.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці на Харківщині виявили незаконну вирубку дерев.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, цей факт зафіксували на території Сахновщинської селищної ради, неподалік села Шевченкове у полезахисній смузі.

«До правопорушення причетні місцеві мешканці селища, які діяли без дозвільних документів. Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила свіжоспиляну деревину породи «ясен», бензопили та каністру з паливно-мастильними матеріалами», – розповіли у поліції.

Правоохоронці підрахували, що збитки довкіллю становлять близько 117 тисяч гривень.

Слідчі повідомили про підозру фігурантам за ч. 4 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Справу вже передали до суду. Якщо провину доведуть, підозрюваним загрожує до 7 років тюрми.

деревья спилили на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
