Загиблі в Чугуєві, розтрощений Саржин яр у Харкові – підсумки 9 червня
Вагітну жінку та двох чоловіків убили російські ракети в Чугуєві. Під масованим повітряним ударом уночі був Харків. На Харківщині випробували дрони із ШІ, котрі збиватимуть «шахеди». Двоє мотоциклістів і велосипедист підірвалися на вибухівці. 10-річний хлопчик ганяв на квадроциклі. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 червня.
Ракетного удару вночі завдала по Чугуєву російська армія
Загинули три людини: двоє чоловіків і 22-річна вагітна жінка. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог застосував ракети типу «Х-59». «Прильоти» були як на околицях, так і в середмісті. Пошкоджені житлові будинки, магазини та автівки. Мер Чугуєва Галина Мінаєва оголосила 9 червня днем жалоби в громаді.
Під масованим повітряним ударом уночі був Харків
Міський ситуаційний центр нарахував 11 «прильотів» по двох районах: Шевченківському та Холодногірському. Атакували «шахедами». Численні влучання припали по багатоквартирних будинках. За оцінкою міського голови Ігоря Терехова, без загиблих цей наліт обійшовся дивом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: у лікарні з пораненнями – чотири людини, серед яких вагітна жінка. Ще в десятьох містян – гостра реакція на стрес, із них троє – діти. Руйнації значні. Пошкоджені 27 будинків, офісний центр і будівля одного з комунальних підприємств. Мер відзначив: розтрощений Саржин яр. Дісталося місцевому дерев’яному храму, вщент вигоріло кафе. Терехов наголосив: влучання вночі були або в житлові будинки, або поряд. На думку мера, так росіяни намагаються домогтися, щоб люди виїздили з Харкова.
На Харківщині випробували дрони із ШІ, котрі збиватимуть «шахеди»
Про новинку повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, процес перехоплення ворожої цілі автоматизований на 95%: від запуску БпЛА до знищення «шахеда». Роль оператора такого безпілотника полягає лише у виборі цілі для ураження. Після цього система самостійно веде дрон і наводить його на «шахед». Застосування подібних технологій Федоров назвав одним із ключових напрямів розвитку ППО та обіцяв масштабувати.
Двоє мотоциклістів і велосипедист підірвалися на вибухівці на Харківщині за добу
Мотоцикл наїхав на невідомий предмет на території Золочівської громади, поблизу села Лютівка. Начальник СВА Віктор Коваленко відзначив: у водія осколкові поранення, перелами та часткова ампутація стопи; у пасажирки – поранення обличчя та ноги. Ще один постраждалий – у Ківшарівці. Чоловік, наїхавши велосипедом на вибухівку, отримав незначні поранення, обійшлося без госпіталізації, інформує ДСНС.
10-річний хлопчик ганяв на квадроциклі
Занадто юного водія зупинили поліціянти у Берестинському районі. На матір хлопчика склали адміністративний протокол. Також із нею провели профілактичну бесіду, відзначили в Нацполіції Харківщини.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла про таке:
Харків знову атакують БпЛА: є влучання в будинок у центрі, постраждали люди
Усіх попросили вийти з води: на Журавлівці знайшли підозрілий предмет 📹
FPV-дрон атакував авто під Харковом: загинула пенсіонерка, четверо поранених
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- Категорії: Події, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 23:00;