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Загиблі в Чугуєві, розтрощений Саржин яр у Харкові – підсумки 9 червня

Події 23:00   09.06.2026
Оксана Горун
Олена Нагорна
Загиблі в Чугуєві, розтрощений Саржин яр у Харкові – підсумки 9 червня

Вагітну жінку та двох чоловіків убили російські ракети в Чугуєві. Під масованим повітряним ударом уночі був Харків. На Харківщині випробували дрони із ШІ, котрі збиватимуть «шахеди». Двоє мотоциклістів і велосипедист підірвалися на вибухівці. 10-річний хлопчик ганяв на квадроциклі. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 червня.

Ракетного удару вночі завдала по Чугуєву російська армія

Загинули три людини: двоє чоловіків і 22-річна вагітна жінка. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог застосував ракети типу «Х-59». «Прильоти» були як на околицях, так і в середмісті. Пошкоджені житлові будинки, магазини та автівки. Мер Чугуєва Галина Мінаєва оголосила 9 червня днем жалоби в громаді.

Під масованим повітряним ударом уночі був Харків

Міський ситуаційний центр нарахував 11 «прильотів» по двох районах: Шевченківському та Холодногірському. Атакували «шахедами». Численні влучання припали по багатоквартирних будинках. За оцінкою міського голови Ігоря Терехова, без загиблих цей наліт обійшовся дивом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: у лікарні з пораненнями – чотири людини, серед яких вагітна жінка. Ще в десятьох містян – гостра реакція на стрес, із них троє – діти.  Руйнації значні. Пошкоджені 27 будинків, офісний центр і будівля одного з комунальних підприємств. Мер відзначив: розтрощений Саржин яр. Дісталося місцевому дерев’яному храму, вщент вигоріло кафе.  Терехов наголосив: влучання вночі були або в житлові будинки, або поряд. На думку мера, так росіяни намагаються домогтися, щоб люди виїздили з Харкова.

На Харківщині випробували дрони із ШІ, котрі збиватимуть «шахеди»

Про новинку повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, процес перехоплення ворожої цілі автоматизований на 95%: від запуску БпЛА до знищення «шахеда». Роль оператора такого безпілотника полягає лише у виборі цілі для ураження. Після цього система самостійно веде дрон і наводить його на «шахед». Застосування подібних технологій Федоров назвав одним із ключових напрямів розвитку ППО та обіцяв масштабувати.

Двоє мотоциклістів і велосипедист підірвалися на вибухівці на Харківщині за добу

Мотоцикл наїхав на невідомий предмет на території Золочівської громади, поблизу села Лютівка. Начальник СВА Віктор Коваленко відзначив: у водія осколкові поранення, перелами та часткова ампутація стопи; у пасажирки – поранення обличчя та ноги. Ще один постраждалий – у Ківшарівці. Чоловік, наїхавши велосипедом на вибухівку, отримав незначні поранення, обійшлося без госпіталізації, інформує ДСНС.

10-річний хлопчик ганяв на квадроциклі

Занадто юного водія зупинили поліціянти у Берестинському районі. На матір хлопчика склали адміністративний протокол. Також із нею провели профілактичну бесіду, відзначили в Нацполіції Харківщини.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла про таке:

Харків знову атакують БпЛА: є влучання в будинок у центрі, постраждали люди

Усіх попросили вийти з води: на Журавлівці знайшли підозрілий предмет 📹

FPV-дрон атакував авто під Харковом: загинула пенсіонерка, четверо поранених

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 червня.".