Загиблі в Чугуєві, розтрощений Саржин яр у Харкові – підсумки 9 червня

Вагітну жінку та двох чоловіків убили російські ракети в Чугуєві. Під масованим повітряним ударом уночі був Харків. На Харківщині випробували дрони із ШІ, котрі збиватимуть «шахеди». Двоє мотоциклістів і велосипедист підірвалися на вибухівці. 10-річний хлопчик ганяв на квадроциклі. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 червня.

Загинули три людини: двоє чоловіків і 22-річна вагітна жінка. Троє людей зазнали гострої реакції на стрес. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог застосував ракети типу «Х-59». «Прильоти» були як на околицях, так і в середмісті. Пошкоджені житлові будинки, магазини та автівки. Мер Чугуєва Галина Мінаєва оголосила 9 червня днем жалоби в громаді.

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Міський ситуаційний центр нарахував 11 «прильотів» по двох районах: Шевченківському та Холодногірському. Атакували «шахедами». Численні влучання припали по багатоквартирних будинках. За оцінкою міського голови Ігоря Терехова, без загиблих цей наліт обійшовся дивом. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: у лікарні з пораненнями – чотири людини, серед яких вагітна жінка. Ще в десятьох містян – гостра реакція на стрес, із них троє – діти. Руйнації значні. Пошкоджені 27 будинків, офісний центр і будівля одного з комунальних підприємств. Мер відзначив: розтрощений Саржин яр. Дісталося місцевому дерев’яному храму, вщент вигоріло кафе. Терехов наголосив: влучання вночі були або в житлові будинки, або поряд. На думку мера, так росіяни намагаються домогтися, щоб люди виїздили з Харкова.

Про новинку повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, процес перехоплення ворожої цілі автоматизований на 95%: від запуску БпЛА до знищення «шахеда». Роль оператора такого безпілотника полягає лише у виборі цілі для ураження. Після цього система самостійно веде дрон і наводить його на «шахед». Застосування подібних технологій Федоров назвав одним із ключових напрямів розвитку ППО та обіцяв масштабувати.

Мотоцикл наїхав на невідомий предмет на території Золочівської громади, поблизу села Лютівка. Начальник СВА Віктор Коваленко відзначив: у водія осколкові поранення, перелами та часткова ампутація стопи; у пасажирки – поранення обличчя та ноги. Ще один постраждалий – у Ківшарівці. Чоловік, наїхавши велосипедом на вибухівку, отримав незначні поранення, обійшлося без госпіталізації, інформує ДСНС.

Занадто юного водія зупинили поліціянти у Берестинському районі. На матір хлопчика склали адміністративний протокол. Також із нею провели профілактичну бесіду, відзначили в Нацполіції Харківщини.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла про таке:

Харків знову атакують БпЛА: є влучання в будинок у центрі, постраждали люди

Усіх попросили вийти з води: на Журавлівці знайшли підозрілий предмет 📹

FPV-дрон атакував авто під Харковом: загинула пенсіонерка, четверо поранених