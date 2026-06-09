Погибшие в Чугуеве, разгромленный Саржин яр в Харькове – итоги 9 июня

Беременную женщину и двоих мужчин убили российские ракеты в Чугуеве. Под массированным воздушным ударом ночью был Харьков. В Харьковской области испытали дроны с ИИ, которые будут сбивать «Шахеды». Двое мотоциклистов и велосипедист подорвались на взрывчатке. 10-летний мальчик гонял на квадроцикле. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 июня.

Погибли три человека: двое мужчин и 22-летняя беременная женщина. Три человека перенесли острую реакцию на стресс. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг применил ракеты типа «Х-59». «Прилеты» были как на окраинах, так и в центре города. Повреждены жилые дома, магазины и автомобили. Мэр Чугуева Галина Минаева объявила 9 июня днем траура в громаде.

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Городской ситуационный центр насчитал 11 «прилетов» по двум районам: Шевченковскому и Холодногорскому. Атаковали «Шахедами». Многочисленные попадания пришлись по многоквартирным домам. По оценке городского головы Игоря Терехова, без погибших этот налет обошелся чудом. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: в больнице с ранениями находятся четыре человека, среди которых беременная женщина. Еще у десяти горожан – острая реакция на стресс, из них трое – дети. Разрушения значительные. Повреждены 27 домов, офисный центр и здание одного из коммунальных предприятий. Мэр отметил: разгромлен Саржин яр. Досталось местному деревянному храму, дотла выгорело кафе. Терехов подчеркнул: попадания ночью были либо в жилые дома, либо рядом. По мнению мэра, так россияне пытаются добиться, чтобы люди уезжали из Харькова.

О новинке сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. По его словам, процесс перехвата вражеской цели автоматизирован на 95%: от запуска БпЛА до уничтожения «Шахеда». Роль оператора такого беспилотника заключается лишь в выборе цели для поражения. После этого система самостоятельно ведет дрон и наводит его на «Шахед». Применение подобных технологий Федоров назвал одним из ключевых направлений развития ПВО и обещал масштабировать.

Мотоцикл наехал на неизвестный предмет на территории Золочевской громады, вблизи села Лютовка. Начальник ПВА Виктор Коваленко отметил: у водителя осколочные ранения, переломы и частичная ампутация стопы; у пассажирки – ранения лица и ноги. Еще один пострадавший – в Ковшаровке. Мужчина, наехав на велосипеде на взрывчатку, получил незначительные ранения, обошлось без госпитализации, информирует ГСЧС.

Юного водителя остановили полицейские в Берестинском районе. На мать мальчика составили админпротокол. Также с ней провели профилактическую беседу, отметили в Нацполиции Харьковщины.

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