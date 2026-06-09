Всех попросили выйти из воды: на Журавлевке нашли подозрительный предмет 📹

На территории острова на Журавлевке в Харькове (бывший пляж «Акважур») обнаружили подозрительный предмет, отдыхающих попросили отойти от него как можно дальше.

Как сообщили очевидцы в Telegram-каналах, людей призвали немедленно выйти из воды и отойти на безопасное расстояние «из-за опасной ситуации на пляже», а на входе перестали пускать новых посетителей.

В комментарии МГ «Объектив» начальница отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская подтвердила, что на пляже обнаружили неизвестный предмет, который может представлять угрозу для людей. На месте находится патрульная полиция, которая не подпускает отдыхающих к опасной зоне. Копы ждут приезда специалистов ГСЧС, которые должны обследовать находку.

Как писала МГ «Объектив», вход на остров на Журавлевке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается КП «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай».

Начальник ХОВА Олег Синегубов ранее также рассказал: несмотря на запрет купаться, пляжи на Харьковщине готовят к летнему периоду. Он объяснил, что люди все равно будут туда приходить, поэтому их должны максимально привести в порядок.