На Дергачевщине этим летом отдыхать у воды запрещено – Задоренко

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко проинформировал, что по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций отдых на воде в этом сезоне – запрещен.

«Уважаемые граждане, информируем, что на основании решения Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Дергачевского городского совета запрещено посещение мест массового отдыха на водных объектах в течение летнего периода в связи с возможным взрывоопасными предметами на пляжах и/или на дне акватории водных объектов», – написал Задоренко.

Напомним, начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, отвечая на вопрос «Объектива», подтвердил: районные военные администрации приняли решение о запрете купания на водоемах региона. Так поступают регулярно – в первую очередь из-за угрозы натолкнуться на взрывоопасный предмет в воде. Несмотря на это, люди все равно приходят на привычные пляжи, а кое-где предприниматели предоставляют услуги для отдыха. В таких местах, где возможна концентрация отдыхающих, могут создать спасательные посты.

Как писала ранее МГ «Объектив», вход на остров на Журавлевке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай».

Начальник ХОВА Олег Синегубов ранее также рассказал: несмотря на запрет купаться, пляжи на Харьковщине готовят к летнему периоду. Он объяснил, что люди все равно будут приходить на пляжи. Из-за этого их должны максимально подготовить.