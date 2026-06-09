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Об опасности предупреждают жителей Харьковщины – надвигается гроза

Погода 11:12   09.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Об опасности предупреждают жителей Харьковщины – надвигается гроза

В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасной погоде, которая ожидается сегодня, 9 июня на Харьковщине. Синоптики пишут, что на область идет гроза.

Во второй половине дня 9 июня с сохранением до конца суток будет:

  • по городу гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с;
  • по области гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.

Также на Харьковщине объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» публиковала прогноз погоды на вторник, 9 июня. Согласно данным Регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза. В Харькове днем термометры покажут – 25–27 градусов, в области –  23–28.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 11:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики пишут, что на область идет гроза.".