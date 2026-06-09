Об опасности предупреждают жителей Харьковщины – надвигается гроза

В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасной погоде, которая ожидается сегодня, 9 июня на Харьковщине. Синоптики пишут, что на область идет гроза.

Во второй половине дня 9 июня с сохранением до конца суток будет:

по городу гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с;

по области гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.

Также на Харьковщине объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» публиковала прогноз погоды на вторник, 9 июня. Согласно данным Регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза. В Харькове днем термометры покажут – 25–27 градусов, в области – 23–28.

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