Об опасности предупреждают жителей Харьковщины – надвигается гроза
В Региональном центре по гидрометеорологии предупреждают об опасной погоде, которая ожидается сегодня, 9 июня на Харьковщине. Синоптики пишут, что на область идет гроза.
Во второй половине дня 9 июня с сохранением до конца суток будет:
- по городу гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с;
- по области гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с.
Также на Харьковщине объявили первый, желтый уровень опасности.
Ранее МГ «Объектив» публиковала прогноз погоды на вторник, 9 июня. Согласно данным Регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове и области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза. В Харькове днем термометры покажут – 25–27 градусов, в области – 23–28.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 11:12;