Про небезпеку попереджають мешканців Харківщини – насувається гроза

У Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечну погоду, яка очікується сьогодні, 9 червня, на Харківщині. Синоптики пишуть, що на область йде гроза.

У другій половині дня 9 червня зі збереженням до кінця доби буде:

по місту гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с;

по області, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с.

Також на Харківщині оголосили перший жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” публікувало прогноз погоди на вівторок, 9 червня. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза. У Харкові вдень термометри покажуть – 25–27 градусів, в області – 23–28.