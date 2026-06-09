Про небезпеку попереджають мешканців Харківщини – насувається гроза
У Регіональному центрі з гідрометеорології попереджають про небезпечну погоду, яка очікується сьогодні, 9 червня, на Харківщині. Синоптики пишуть, що на область йде гроза.
У другій половині дня 9 червня зі збереженням до кінця доби буде:
- по місту гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с;
- по області, місцями град, шквал, 15 – 20 м/с.
Також на Харківщині оголосили перший жовтий рівень небезпеки.
Раніше МГ “Об’єктив” публікувало прогноз погоди на вівторок, 9 червня. За даними Регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза. У Харкові вдень термометри покажуть – 25–27 градусів, в області – 23–28.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 11:12;