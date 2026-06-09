На Дергачівщині цього літа відпочивати біля води заборонено – Задоренко

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко поінформував, що за рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відпочинок на воді цього сезону – заборонений.

“Шановні громадяни, інформуємо, що на підставі рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дергачівської міської ради заборонено відвідування місць масового відпочинку на водних об’єктах впродовж літнього періоду у зв’язку із можливою наявністю вибухонебезпечних предметів на пляжах та/або на дні акваторії водних об’єктів”.

Нагадаємо, начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Артем Астахов, відповідаючи на запитання «Об’єктиву», підтвердив: районні військові адміністрації прийняли рішення про заборону купання на водоймах регіону. Так вчиняють регулярно – в першу чергу через загрозу натрапити на вибухонебезпечний предмет у воді. Попри це люди все одно приходять на звичні пляжі, а де-інде підприємці надають послуги для відпочинку. У таких місцях, де ймовірна концентрація відпочивальників, можуть створити рятувальні пости.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вхід на острів на Журавлівці роками був платний, але зараз там немає ані кас, ані орендарів. З весни цією територією опікується комунальне підприємство «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять цю місцину на «салтівський рай».

Начальник ХОВА Олег Синєгубов раніше також розповів: попри заборону купатися, пляжі на Харківщині готують до літнього періоду. Він пояснив, що люди все одно приходитимуть на пляжі. Через це їх мають максимально підготувати.