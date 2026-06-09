Хотів у КОРД, а став перевізником ухилянтів: історія молодого харків’янина
Правоохоронці затримали у Харкові 21-річного місцевого жителя. За версією слідства, за 3200 доларів він обіцяв незаконно вивезти військовозобов’язаного знайомого до Польщі власним автомобілем.
Фігурант раніше безуспішно намагався влаштуватися до столичного спецпідрозділу КОРД, а після невдачі вирішив заробити на нелегальній переправці людей через кордон, повідомляють в обласній прокуратурі.
Слідство встановило, що на початку червня ділок запропонував клієнту кілька варіантів на вибір: фіктивне працевлаштування, незаконне оформлення інвалідності або прямий перетин кордону на авто поза пунктами пропуску. Залежно від способу, вартість послуг коливалася від 3200 до 5000 доларів. Чоловіки зупинилися на варіанті з поїздкою, після чого організатор перевірив дані замовника та призначив дату виїзду.
План зірвався 7 червня — правоохоронці затримали хлопця в Харкові безпосередньо під час отримання грошей. Йому вже оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, правоохоронці затримали 48-річну медсестру лікарні в Богодухові, яка, за даними слідства, торгувала висновком про потребу у догляді для відстрочки від мобілізації.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 21:17;