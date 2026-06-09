Хотел в КОРД, а стал перевозчиком уклонистов: история молодого харьковчанина
Правоохранители задержали в Харькове 21-летнего местного жителя. По версии следствия, за 3200 долларов он обещал незаконно вывезти военнообязанного знакомого в Польшу на собственном автомобиле.
Фигурант ранее безуспешно пытался устроиться в столичное спецподразделение КОРД, а после неудачи решил заработать на нелегальной переправке людей через границу, сообщают в областной прокуратуре.
Следствие установило, что в начале июня парень предложил клиенту несколько вариантов на выбор: фиктивное трудоустройство, незаконное оформление инвалидности или прямое пересечение границы на авто вне пунктов пропуска. В зависимости от способа, стоимость услуг колебалась от 3200 до 5000 долларов. Мужчины остановились на варианте с поездкой, после чего организатор проверил данные заказчика и назначил дату выезда.
План сорвался 7 июня — правоохранители задержали парня в Харькове непосредственно во время получения денег. Ему уже объявили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УКУ). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», правоохранители задержали 48-летнюю медсестру больницы в Богодухове, которая, по данным следствия, торговала выводом о необходимости ухода для отсрочки от мобилизации.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 21:17;