Угрожала и требовала $1700 за отсрочку: подозрение медсестре на Харьковщине
Правоохранители задержали 48-летнюю медсестру больницы в Богодухове, которая, по данным следствия, «торговала» выводом о необходимости ухода для отсрочки от мобилизации.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале мая в медучреждение обратился мужчина, чтобы выяснить порядок повторного прохождения ВКК для своей пожилой матери, имеющей инвалидность II группы.
«Поскольку женщина не может самостоятельно передвигаться, она должна получить официальное подтверждение потребности в постоянном постороннем уходе — документ, который также является основанием для получения ее сыном отсрочки от призыва», — отметили правоохранители.
В прокуратуре говорят: медсестра, воспользовавшись ситуацией, заверила мужчину, что имеет связи среди членов комиссии и может помочь в беспрепятственном получении заключения. За «услугу» потребовала 1700 долларов.
«Она начала угрожать созданием искусственных препятствий в оформлении документов, подчеркнув, что в случае отказа процедура затянется на неопределенный срок из-за необходимости прохождения дополнительных медицинских обследований. Также отметила, что без своевременного получения заключения он потеряет законное право на отсрочку от мобилизации и будет немедленно призван в ряды ВСУ», — выяснили правоохранители.
Мужчина согласился на выдвинутые требования.
Фигурантка, добавили в прокуратуре, выполнила свою часть договоренности — «клиенту» предоставили готовый вывод о необходимости постоянного постороннего ухода. 8 июня правоохранители задержали медсестру после получения оговоренной суммы.
Женщине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Сейчас ей готовятся избрать меру пресечения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: медсестра, отсрочка, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 13:34;