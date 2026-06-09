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Угрожала и требовала $1700 за отсрочку: подозрение медсестре на Харьковщине

Общество 13:34   09.06.2026
Виктория Яковенко
Угрожала и требовала $1700 за отсрочку: подозрение медсестре на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали 48-летнюю медсестру больницы в Богодухове, которая, по данным следствия, «торговала» выводом о необходимости ухода для отсрочки от мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в начале мая в медучреждение обратился мужчина, чтобы выяснить порядок повторного прохождения ВКК для своей пожилой матери, имеющей инвалидность II группы.

«Поскольку женщина не может самостоятельно передвигаться, она должна получить официальное подтверждение потребности в постоянном постороннем уходе — документ, который также является основанием для получения ее сыном отсрочки от призыва», — отметили правоохранители.

В прокуратуре говорят: медсестра, воспользовавшись ситуацией, заверила мужчину, что имеет связи среди членов комиссии и может помочь в беспрепятственном получении заключения. За «услугу» потребовала 1700 долларов.

«Она начала угрожать созданием искусственных препятствий в оформлении документов, подчеркнув, что в случае отказа процедура затянется на неопределенный срок из-за необходимости прохождения дополнительных медицинских обследований. Также отметила, что без своевременного получения заключения он потеряет законное право на отсрочку от мобилизации и будет немедленно призван в ряды ВСУ», — выяснили правоохранители.

Мужчина согласился на выдвинутые требования.

Фигурантка, добавили в прокуратуре, выполнила свою часть договоренности — «клиенту» предоставили готовый вывод о необходимости постоянного постороннего ухода. 8 июня правоохранители задержали медсестру после получения оговоренной суммы.

Женщине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Сейчас ей готовятся избрать меру пресечения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 13:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 48-летнюю медсестру больницы в Богодухове, которая, по данным следствия, «торговала» выводом о необходимости ухода для отсрочки от мобилизации.".