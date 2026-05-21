Помогали стать уклонистам «отцами-одиночками»: кого подозревают в Харьков
Правоохранители разоблачили в Харькове масштабную схему уклонения от мобилизации. На этот раз – торговали фейковым попечительством над несовершеннолетними.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигуранты безосновательно оформляли уклонистам единоличную опеку над их детьми. Далее фейковые «отцы-одиночки» подавали документы в ТЦК для получения отсрочки.
Следствие установило, что схему организовала местная адвокат. Она привлекла двух своих подчиненных и помощницу судьи одного из районных судов города.
«Сначала они фальсифицировали справки о том, что жена военнообязанного якобы самоустранилась от ухода за ребенком и не участвует в его воспитании. Для фальсификации документов фигуранты задействовали свою знакомую руководительницу районного отдела по делам детей Харьковского горсовета», – установило следствие.
Далее на основании фейковых выводов соцслужбы, адвокат готовила от имени отца иск в суд о лишении матери родительских прав, что делало его единоличным членом семьи, воспитывающим ребенка, рассказали в СБУ.
«На этом этапе «включалась» чиновник суда, который способствовал беспрепятственному рассмотрению дела и принятию «правильного» решения», — установило расследование.
Силовики задержали адвоката и ее предполагаемых сообщников. Во время обысков по местам работы, в квартирах и автомобилях фигурантов изъяли смартфоны и черновую документацию с доказательствами.
Им сообщили о подозрении по нескольким статьям УКУ: организация препятствования законной деятельности ВСУ и организация злоупотребления влиянием.
Если вину докажут, фигурантам грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, СБУ, уклонисты;
Дата публикации материала: 21 мая 2026 в 15:13;