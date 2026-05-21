Об опасной погоде предупредили жителей Харьковщины: чего ждать

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 22 и 23 мая.

«Днем 22 мая с сохранением в первой половине ночи 23 мая ожидаются: по городу гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по области гроза, местами град, шквал, 15-20 м/с», — отметили синоптики.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Отметим, в СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что специалисты продолжают украшать Харьков цветочными композициями в разных районах города. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. С начала мая коммунальщики обустроили более 20 клумб, в том числе на улицах Дудинской и Георгия Тарасенко, проспектах Независимости и Аэрокосмическом, в сквере им. Добродецкого и на площади Защитников Украины. Там высадили более 100 тыс. саженцев. Сейчас идет подготовка еще 15 цветников.