Харьков покрывается цветами: где работают коммунальщики

В СКП «Харьковзеленстрой» сообщили, что специалисты продолжают украшать Харьков цветочными композициями в разных районах города. Об этом передают в пресс-службе мэрии.

«С начала мая коммунальщики обустроили более 20 клумб, в том числе на улицах Дудинской и Георгия Тарасенко, проспектах Независимости и Аэрокосмическом, в сквере им. Добродецкого и на площади Защитников Украины. Там высадили более 100 тысячи саженцев. Сейчас идет подготовка еще 15 цветников. В частности, специалисты высаживают растения в парке им. Квитки-Основьяненко, скверы им. Академика Павлова и на бульв. Жасминовом», – добавили в мэрии.

Также цветочные композиции коммунальщики высаживают на проспекте Науки, площади Конституции и Лопанской набережной.

«Для озеленения используют петунию, аспарагус, герань, цинерарию, бархатцы, колеус и другие декоративные культуры», – написали в сообщении.