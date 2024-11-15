Враг получил достойный отпор в Купянске, пытался ли прорваться еще (видео)
ВС РФ больше не пытались зайти в город Купянск на Харьковщине. После последней такой попытки россияне получили достойный отпор от воинов ВСУ, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.
«Это история, где враг пытался неожиданно захватить наши позиции ВСУ, зайти в тыл, но получил достойный отпор и сейчас таких попыток не предпринимает, понимая, что будет уничтожен. Враг большими силами пытался зайти в Купянск, но был уничтожен – это слаженность сил наших СОУ и ВСУ. Они сражаются за каждый сантиметр нашей земли. Трудно, потому что врага очень много. Очень много живой силы, техники, средств, вооружения и тому подобное», — отметил Беседин.
Эвакуация в Купянской громаде продолжается непрерывно, но некоторые жители отказываются выезжать, потому что «здесь их дома», добавил Беседин.
«Все службы задействованы. Ежедневно находятся, в том числе, и на левом берегу громады – это Ковшаровка, Купянск-Узловой, район Заосколья, где происходили события, о которых мы только что говорили», — продолжил Беседин.
Напомним, 13 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что россияне, часть которых была переодета в форму ВСУ, пытались в четыре волны прорвать оборону на Купянском направлении. Однако где именно – не уточняли. О том, что накануне вражеский десант прорвался в Купянск, сообщили в Deep State. На карте аналитиков видно, что оккупанты смогли продвинуться возле Купянска и теперь «серая зона» – в километре от города.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Беседин, ворог, враг, ВСУ, город, купянск, прорвался, СОУ;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 13:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ больше не пытались зайти в город Купянск на Харьковщине. После последней такой попытки россияне получили достойный отпор от воинов ВСУ.".