Оккупанты уже на левобережье Купянска, до города – около километра (DeepState)
Фото: Генштаб ВСУ
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий на Купянщине, указав продвижение россиян.
На карте видно, что оккупанты смогли продвинуться около Купянска и теперь «серая зона» – в километре от него. Согласно данным аналитиков, россияне уже могут быть на левобережье города.
Напомним, накануне ВС РФ смогли прорваться в Купянск. Российский десант высадился в городе и разбежался по жилым домам. Аналитики проекта DeepState назвали такое развитие событий загадкой, а боевые действия на этом направлении – «странными».
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: DeepState, купянск, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 08:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий на Купянщине, указав продвижение россиян.".