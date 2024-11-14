Оккупанты уже на левобережье Купянска, до города – около километра (DeepState)

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий на Купянщине, указав продвижение россиян.

На карте видно, что оккупанты смогли продвинуться около Купянска и теперь «серая зона» – в километре от него. Согласно данным аналитиков, россияне уже могут быть на левобережье города.

Напомним, накануне ВС РФ смогли прорваться в Купянск. Российский десант высадился в городе и разбежался по жилым домам. Аналитики проекта DeepState назвали такое развитие событий загадкой, а боевые действия на этом направлении – «странными».