Эвакуация из Боровской громады на Харьковщине: кого вывезут принудительно
Принудительную эвакуацию детей с семьями объявили из 28 населенных пунктов Боровской громады Харьковщины. Такое решение приняли 13 ноября на заседании Совета обороны области.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, всего эвакуации из сел Боровской громады подлежат 93 ребенка с семьями.
Также Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации всех взрослых из населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия: поселок Боровая и села Новоплатоновка, Шийковка, Подлиман, Нижняя Журавка, Боровская Андреевка, Нижнее Соленое, Высшее Соленое, Малиевка и Пески-Радьковские. В этих населенных пунктах остаются 2443 человека.
Синегубов напомнил, что все эвакуированные получают материальную помощь, временное место проживания, а также поддержку от международных партнеров, в частности ООН, в частности гуманитарную, психологическую и юридическую. «Горячая линия» по вопросам эвакуации: 0-800-33-92-91.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, діти, дети, Олег Синегубов, Харьков, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2024 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Принудительную эвакуацию детей с семьями объявили из 28 населенных пунктов Боровской громады Харьковщины. Такое решение приняли 13 ноября на заседании Совета обороны области".