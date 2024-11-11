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Из Боровой должны вывезти всех жителей: ХОВА объявила эвакуацию (видео)

Общество 13:02   11.11.2024
Виктория Яковенко
Из Боровой должны вывезти всех жителей: ХОВА объявила эвакуацию (видео) скриншот

Сегодня, 11 ноября, ХОВА объявила принудительную обязательную эвакуацию взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровского направления, в том числе поселка Боровая.

«Потому что враг постоянно там обстреливает наши гражданские населенные пункты», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По его данным, с 10 сентября уже эвакуировали в безопасные места более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, из них 251 ребенок. А также 1181 жителя из поселков и сел Боровского направления, из них 137 детей.

«Сейчас разместили в общежитиях 1014 переселенцев», — добавил глава ХОВА.

Читайте также: Синегубов: люди начали возвращаться в Купянск, но не сами – везут детей

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 13:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 11 ноября, ХОВА объявила принудительную обязательную эвакуацию взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровского направления, в том числе поселка Боровая.".