Из Боровой должны вывезти всех жителей: ХОВА объявила эвакуацию (видео)

Сегодня, 11 ноября, ХОВА объявила принудительную обязательную эвакуацию взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровского направления, в том числе поселка Боровая.

«Потому что враг постоянно там обстреливает наши гражданские населенные пункты», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

По его данным, с 10 сентября уже эвакуировали в безопасные места более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, из них 251 ребенок. А также 1181 жителя из поселков и сел Боровского направления, из них 137 детей.

«Сейчас разместили в общежитиях 1014 переселенцев», — добавил глава ХОВА.