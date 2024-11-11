Из Боровой должны вывезти всех жителей: ХОВА объявила эвакуацию (видео)
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Сегодня, 11 ноября, ХОВА объявила принудительную обязательную эвакуацию взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровского направления, в том числе поселка Боровая.
«Потому что враг постоянно там обстреливает наши гражданские населенные пункты», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
По его данным, с 10 сентября уже эвакуировали в безопасные места более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, из них 251 ребенок. А также 1181 жителя из поселков и сел Боровского направления, из них 137 детей.
«Сейчас разместили в общежитиях 1014 переселенцев», — добавил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Борова, Боровая, жители, синегубов, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 11 ноября, ХОВА объявила принудительную обязательную эвакуацию взрослого населения из 10 населенных пунктов Боровского направления, в том числе поселка Боровая.".