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Синегубов: почти 110 дронов атаковали Харьковщину за сутки

Происшествия 08:51   15.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: почти 110 дронов атаковали Харьковщину за сутки Фото: Олег Синегубов

Утром 15 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: за сутки на Харьковщине пострадали девять людей, обошлось без погибших.

«В г. Дергачи получили ранения пятеро мужчин; в г. Изюм ранен 19-летний мужчина, испытала острую реакцию на стресс 36-летняя женщина; в с. Плоское Великобурлукской громады ранен 62-летний мужчина; в с. Лесное Дергачевской громады получил ранение 45-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в с. Подобовка Шевченковской громады погиб 42-летний мужчина, получил ранение 15-летний парень», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

  • два ФАБа;
  • восемь fpv-дронов;
  • 101 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 08:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 15 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: за сутки на Харьковщине пострадали девять людей, обошлось без погибших.".