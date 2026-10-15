Синегубов: почти 110 дронов атаковали Харьковщину за сутки

Утром 15 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: за сутки на Харьковщине пострадали девять людей, обошлось без погибших.

«В г. Дергачи получили ранения пятеро мужчин; в г. Изюм ранен 19-летний мужчина, испытала острую реакцию на стресс 36-летняя женщина; в с. Плоское Великобурлукской громады ранен 62-летний мужчина; в с. Лесное Дергачевской громады получил ранение 45-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в с. Подобовка Шевченковской громады погиб 42-летний мужчина, получил ранение 15-летний парень», – уточнил начальник ХОВА.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

два ФАБа;

восемь fpv-дронов;

101 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.