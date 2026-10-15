На фронте на Харьковщине напряженно было на двух направлениях – Генштаб

В течение минувших суток на Харьковщине было 30 боев, пишет Генштаб ВСУ.

На севере от Харькова россияне пытались прорваться 12 раз около Избицкого, Терновой, Охримовки, Чугуновки, Николаевки, Захаровки, Черного, Малой Волчьей.

На Купянском направлении оккупанты атаковали 18 раз в районе Радьковки.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 260 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар и 85 авиационных ударов, во время которых сбросил 278 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 8224 дрона-камикадзе и совершили 2625 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 15 с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.