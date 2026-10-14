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Подозреваемый в убийстве пяти военнослужащих на Харьковщине задержан — полиция

Происшествия 20:36   14.10.2026
Татьяна Литвина
Подозреваемый в убийстве пяти военнослужащих на Харьковщине задержан — полиция Фото: министр МВС Иван Выговский

Час назад задержан подозреваемый в убийстве военнослужащих одной из бригад Вооруженных Сил Украины. Как сообщил министр МВС Иван Выгивский, им оказался военный РФ.

Напомним,  13 октября, в Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих.

К поиску подозреваемого было привлечено значительное количество полицейских Харьковщины: спецназовцев, уголовных аналитиков, следователей и экспертов. Наряду с ними работали военнослужащие Военной службы правопорядка, представители Службы безопасности Украины и прокуратуры, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины.

«Преступник был вооружен, поэтому главной целью было как можно быстрее задержать его и не допустить большего количества жертв», — рассказал Выгивский.

Менее чем за сутки они отработали десятки квадратных километров территории, в том числе вероятные маршруты передвижения убийцы и места, где он мог скрываться. Час назад подозреваемого – военного РФ – задержали.

«Проверяется причастность этого лица к еще одному убийству», — добавили в полиции.

В областной прокуратуре рассказали, что задержанный — 36-летний гражданин России, уроженец Санкт-Петербурга, военнослужащий 2-го батальона 1009-го мотострелкового полка вооруженных сил России. По версии следствия, он мог входить в состав диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил России.

Для того чтобы его не распознали, оккупант переоделся в гражданскую одежду. Сначала он дошел до Циркуновской общины. Там у водоема он увидел рыбавшего мужчину. По предварительным данным, российский военный опасался, что гражданский разоблачит его, поэтому убил мужчину. Во время осмотра тела обнаружили сквозное огнестрельное ранение головы.

13 октября вооруженный оккупант добрался до села Момотово Харьковского района, проник в частный дом, где временно проживали военнослужащие ВСУ, и открыл по ним огонь. Погибли пять бойцов 72-й бригады ВСУ. После этого он покинул место происшествия, лишился автоматического оружия и продолжил двигаться по полосе в направлении Харькова.

14 октября вечером российский военный был задержан в Харькове. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 438 УК Украины и уведомление о подозрении.

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Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 20:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Час назад задержан подозреваемый в убийстве военнослужащих одной из бригад Вооруженных Сил Украины. Как сообщили в облуправлении полиции, им оказался военный РФ.".