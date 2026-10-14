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До 15 человек остаются в селах Дергачевской громады вблизи границы – Задоренко

Происшествия 18:10   14.10.2026
Татьяна Литвина
До 15 человек остаются в селах Дергачевской громады вблизи границы – Задоренко Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА

Пять человек было убито, больше 35 ранено, до 50 автомобилей атаковано с начала осени в Дергачевской громаде.

В эфире информационного проекта «Суспільне. Студия» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал об атаках FPV-дронов по громаде, ситуации с энерго- и газоснабжением, а также о готовности к зиме.

По его словам, в течение сентября-октября ситуация с безопасностью на Дергачевщине существенно ухудшилась, особенно на дорогах. Под постоянной угрозой оказываются автомобили, которые едут по центральной улице Дергачей.

Усиление атак привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. В сентябре на территории общины в результате российских ударов погибли 3 человека, 21 человек получил ранения, еще у 10 человек зафиксировали острую реакцию на стресс. В октябре погибли 2 человека, 16 получили ранения, а еще девять человек имели острую реакцию на стресс.

По словам Задоренко, все долетающие до Дергачей FPV-дроны — на оптоволокне.

«Мы понимаем, что подразделения беспилотных систем Российской Федерации, которые входят в разграничение нашей границы, берут за основу как дорожную карту железную дорогу, которая идет от Белгорода до города Харькова. Эти FPV -дроны движутся вдоль железного полотна, затем они курсируют и поворачивают в сторону города», — рассказал он.

Без электроснабжения остаются 27 из 38 населенных пунктов общины, без газоснабжения – 17. Во всех пограничных поселках и селах отсутствуют свет и газ, восстановить их невозможно по объективным причинам. ГВА призывает людей уезжать из старостинских округов хотя бы на зимний период.

В то же время даже в населенных пунктах, непосредственно граничащих с территории России, все еще остается до 15 человек. Это Казачья Лопань, Токаревка, Проходы.

По словам Задоренко, жители громады и ВПЛ, принадлежащие к социально уязвимым категориям, получают «зимнюю поддержку» в рамках соответствующей государственной программы. Также в громаде работают гуманитарные организации, которые предоставляют людям финансовую помощь на закупку дров, пеллетов или горючего для отопления.

«Со своей стороны мы подготовили запасы топлива для генераторов и коммунального транспорта, а также сформировали необходимый запас твердого топлива для котельных, обеспечивающих теплом медицинские учреждения, учреждения социальной сферы и пункты несокрушимости даже в условиях длительных блекаутов». — сообщил Задоренко.

Видео: телеграм-канал Вячеслава Задоренко

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Напомним, сегодня утром оккупанты ударили FPV-дроном по транспортному предприятию в Дергачах. FPV-дрон влетел в ремонтный бокс частного предприятия, где ремонтировали транспортные средства, в результате чего четыре автомобиля загорелись. Пять человек получили ожоги разной степени. Четверо в тяжелом состоянии доставлены в одну из больниц Харькова.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 18:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять человек было убито, больше 35 ранено, до 50 автомобилей атаковано с начала осени в Дергачевской громаде.".