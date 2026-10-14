Обстреляно транспортное предприятие в Дергачах: пострадали пять человек (фото)

Сегодня, 14 октября, около 09:00 россияне ударили БпЛА по Дергачам. Под обстрелом оказалось частное транспортное предприятие, пишет начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

Дополнено в 12:15. В результате удара FPV по транспортному предприятию в Дергачах пострадали пять человек, уточнил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Попадание пришлось по ремонтному цеху, где находились гражданские грузовики и работники предприятия. В результате детонации боеприпаса автомобили загорелись. Четверо мужчин в возрасте 33, 54, 56 и 62 года получили тяжелые термические ожоги 70–80% поверхности тела. Еще один, 39-летний мужчина, получил взрывное ранение и ожоги тела I–II степеней», — рассказал Задоренко.

Пострадавших госпитализировали.

11:25. Четыре сотрудника предприятия получили тяжелые ожоги. Сейчас они находятся в Дергачевской центральной больнице. Врачи борются за их жизни.

А накануне, 13 октября, около 13:00 FPV-дрон на оптоволокне ударил по мусоровозу, которые ехал между Черкасской-Лозовой и Дергачами.

«В результате попадания ранения получили двое мужчин в возрасте 55 и 40 лет — водитель и пассажир транспортного средства. Их госпитализировали в одно из медучреждений Харькова. Сейчас состояние пострадавших стабильно, угрозы их жизни нет», – добавил Задоренко.