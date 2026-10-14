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Игнат: партнеры все же предупреждали ВСУ об угрозе баллистики, но есть нюанс

Записано 11:03   14.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Игнат: партнеры все же предупреждали ВСУ об угрозе баллистики, но есть нюанс Скриншот

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона сообщил, что информацию о пусках баллистики из РФ этой ночью Воздушные силы ВСУ все же получили, однако только о трех пусках ракет. Первая волна ударов прошла без предупреждения.  

Игнат отметил: около 22:40 украинские защитники написали о том, что партнеры не предоставили разведданые об угрозе баллистики. Но уже во время трех следующих волн атак ВС ВСУ были заранее проинформированы о новых пусках.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Уже в следующие три волны атак сообщение от партнеров о применении баллистики звучало», – отметил Игнат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что второй день подряд Украина не получает от партнеров данные о пусках баллистики из РФ. Он уточнил: уже второй раз ракеты зафиксировали в последний момент – когда они уже подлетали к Киеву. Накануне президент США Дональд Трамп заявил о том, что партеры все еще передают Украине разведданные. А основная причина, почему 12 октября ВС ВСУ не были проинформированы о пусках баллистики заранее – плохая погода. Однако защитники неба констатируют: второй раз никакой информации от партнеров заранее не получали и дело, очевидно, не в погодных явлениях.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2026 в 11:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона сообщил, что информацию о пусках баллистики из РФ".