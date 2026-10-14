Ігнат: партнери все ж попереджали ЗСУ про загрозу балістики, але є нюанс

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону повідомив, що інформацію про пуски балістики з РФ цієї ночі Повітряні сили ЗСУ все ж таки отримали, проте лише про три пуски ракет. Перша хвиля ударів пройшла без попередження.

Ігнат зазначив: близько 22:40 українські захисники написали про те, що партнери не надали розвідданих про загрозу балістики. Але вже під час трьох наступних хвиль атак ПС ЗСУ були заздалегідь поінформовані про нові пуски.

Відео: национальный телемарафон “Єдині новини”

“Вже в наступні три хвилі атак повідомлення від партнерів про застосування балістики звучало”, – зазначив спікер.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що другий день поспіль Україна не отримує від партнерів дані про пуски балістики з РФ. Він уточнив: вже вдруге ракети зафіксували в останній момент, коли вони вже підлітали до Києва. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що партери все ще передають Україні розвіддані. А основна причина, чому 12 жовтня ВС ЗСУ не були проінформовані про запуски балістики наперед – погана погода. Проте захисники неба констатують: вдруге жодної інформації від партнерів заздалегідь не отримували і справа, вочевидь, не в погоді.