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Прильоти без тривоги в Києві та Харкові: Повітряні сили з’ясовують, що сталося

Події 00:06   13.10.2026
Оксана Горун
Прильоти без тривоги в Києві та Харкові: Повітряні сили з’ясовують, що сталося

Шість балістичних ракет, що летіли на Київ, 12 жовтня увечері виявили вже в повітрі – інформації про пуски не було. У Харкові перша “бандероль” вдарила по місту також під звук сирени, що запізнилася.

Дивний збій у системі повітряних тривог прокоментували у Повітряних силах ЗСУ та Центрі протидії дезінформації при РНБО.

О 22:10 ворог завдав удару по столиці попередньо шістьма балістичними ракетами (тип уточнюється) по кількох районах Києва. Балістичні цілі було виявлено радіолокаційними засобами безпосередньо під час атаки на Київ. Інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються. Крім того, противник атакував Харків дев’ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 “Бандероль”. Інформація уточнюється та буде оприлюднена в ранішньому зведенні“, – повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Цьому передували численні припущення в соцмережах і телеграм-каналах щодо того, що відсутність попередження про атаку на Київ пов’язана із припиненням передачі Україні розвідданих США.

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Центр протидії дезінформації при РНБО опублікував з цього приводу наступний коментар: “У мережі поширюються різні версії щодо обставин ракетного удару по Києву. Зокрема є припущення про припинення передавання Україні розвідувальних даних. Наразі офіційна інформація уточнюється. Закликаємо не поширювати неперевірені твердження та дочекатися офіційних повідомлень”.

Нагадаємо, в Харкові через масований удар “бандеролями” є поранені, в Холодногірському районі “склався” під’їзд п’ятиповерхівки, люди під завалами. У Шевченківському районі – масштабна пожежа.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2026 в 00:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість балістичних ракет, що летіли на Київ, 12 жовтня увечері виявили вже в повітрі. У Харкові перша “бандероль” вдарила по місту також під звук сирени, що запізнилася".