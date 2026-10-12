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Які ще будуть ідеї? Взаємна відмова від ударів по кремлях і мавзолеях? – Шрайк

Політика 10:21   12.10.2026
Роман Шрайк
блогер
Які ще будуть ідеї? Взаємна відмова від ударів по кремлях і мавзолеях? – Шрайк

“Енергетичне перемир’я” від Трампа мені, звичайно, підірвало мозок. Взаємна відмова від ударів по НПЗ – це ж додуматися треба! Росія має десятки НПЗ, це, блін, країна-бензоколонка. А Україна має НПЗ, що працюють, приблизно нуль… Які ще будуть ідеї? Взаємна відмова від ударів по дата-центрах “Яндекса”? Взаємна відмова від ударів по стратегічних бомбардувальниках? Взаємна відмова від ударів по кремлях і мавзолеях? Яким би за дном не вважали нинішню адміністрацію США, вона показує, що копати можна ще глибше.

Автор: Роман Шрайк, блогер

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 10:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Роман Шрайк, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Енергетичне перемир’я” від Трампа мені, звичайно, підірвало мозок. Взаємна відмова від ударів по НПЗ – це ж додуматися треба! Росія…".