Які ще будуть ідеї? Взаємна відмова від ударів по кремлях і мавзолеях? – Шрайк

“Енергетичне перемир’я” від Трампа мені, звичайно, підірвало мозок. Взаємна відмова від ударів по НПЗ – це ж додуматися треба! Росія має десятки НПЗ, це, блін, країна-бензоколонка. А Україна має НПЗ, що працюють, приблизно нуль… Які ще будуть ідеї? Взаємна відмова від ударів по дата-центрах “Яндекса”? Взаємна відмова від ударів по стратегічних бомбардувальниках? Взаємна відмова від ударів по кремлях і мавзолеях? Яким би за дном не вважали нинішню адміністрацію США, вона показує, що копати можна ще глибше.