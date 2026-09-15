Трамп працює у своєму стилі – Фесенко про “енергетичне перемир’я”

Про так зване енергетичне перемир’я. Трамп знов працює у своєму стилі. Він анонсує “домовленість” до того, як вона узгоджена. Він так робив під час переговорів з Іраном. Зараз по “енергетичному перемир’ю” між Росією та Україною схожа ситуація… Ціна на дизпаливо в США стала рекордною і це руйнує шанси республіканців у виборчій кампанії. А якщо демократи візьмуть більшість в обох палатах Конгресу США, то виникає ризик імпічменту Трампа. Ось чому він метушиться. Кремль не може повністю відмовити Трампу. Нинішній Президент США є дуже важливим для Путіна. Тому Кремль може погратися в умовне “енергетичне перемир’я”, але суто тактично і лише тимчасово. А може все зірватися під час узгодження домовленостей, як це було в березні минулого року.