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Трамп працює у своєму стилі – Фесенко про “енергетичне перемир’я”

Політика 11:44   15.09.2026
Володимир Фесенко
політолог
Трамп працює у своєму стилі – Фесенко про “енергетичне перемир’я”

Про так зване енергетичне перемир’я. Трамп знов працює у своєму стилі. Він анонсує “домовленість” до того, як вона узгоджена. Він так робив під час переговорів з Іраном. Зараз по “енергетичному перемир’ю” між Росією та Україною схожа ситуація… Ціна на дизпаливо в США стала рекордною і це руйнує шанси республіканців у виборчій кампанії. А якщо демократи візьмуть більшість в обох палатах Конгресу США, то виникає ризик імпічменту Трампа. Ось чому він метушиться. Кремль не може повністю відмовити Трампу. Нинішній Президент США є дуже важливим для Путіна. Тому Кремль може погратися в умовне “енергетичне перемир’я”, але суто тактично і лише тимчасово. А може все зірватися під час узгодження домовленостей, як це було в березні минулого року.

Автор: Володимир Фесенко, політолог

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 11:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про так зване енергетичне перемир’я. Трамп знов працює у своєму стилі. Він анонсує “домовленість” до того, як вона узгоджена. Він…".