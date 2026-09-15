Трамп работает в своем стиле — Фесенко про «энергетическое перемирие»

О так называемом энергетическом перемирии. Трамп снова работает в своем стиле. Он анонсирует «договоренность» до того, как она согласована. Он так поступал во время переговоров с Ираном. Сейчас по «энергетическому перемирию» между Россией и Украиной похожая ситуация… Цена на дизтопливо в США стала рекордной, и это разрушает шансы республиканцев в избирательной кампании. А если демократы возьмут большинство в обеих палатах Конгресса США, то возникает риск импичмента Трампа. Вот почему он суетится. Кремль не может полностью отказать Трампу. Нынешний Президент США очень важен для Путина. Поэтому Кремль может поиграть в условное «энергетическое перемирие», но чисто тактически и временно. А может все сорваться при согласовании договоренностей, как это было в марте прошлого года.