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Трамп работает в своем стиле — Фесенко про «энергетическое перемирие»

Мир 11:44   15.09.2026
Владимир Фесенко
политолог
Трамп работает в своем стиле — Фесенко про «энергетическое перемирие» Скриншот

О так называемом энергетическом перемирии. Трамп снова работает в своем стиле. Он анонсирует «договоренность» до того, как она согласована. Он так поступал во время переговоров с Ираном. Сейчас по «энергетическому перемирию» между Россией и Украиной похожая ситуация… Цена на дизтопливо в США стала рекордной, и это разрушает шансы республиканцев в избирательной кампании. А если демократы возьмут большинство в обеих палатах Конгресса США, то возникает риск импичмента Трампа. Вот почему он суетится. Кремль не может полностью отказать Трампу. Нынешний Президент США очень важен для Путина. Поэтому Кремль может поиграть в условное «энергетическое перемирие», но чисто тактически и временно. А может все сорваться при согласовании договоренностей, как это было в марте прошлого года.

Автор: Владимир Фесенко, политолог

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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2026 в 11:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О так называемом энергетическом перемирии. Трамп снова работает в своем стиле. Он анонсирует «договоренность» до того, как она согласована. Он…".