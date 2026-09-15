Наши удары по российским НПЗ действительно влияют на мировые цены на дизель. В результате этих ударов россия из экспортера дизеля превратилась в импортера. Это, конечно, влияет на баланс дизеля в мире. И является одним из факторов роста цены дизеля до рекордного уровня. Одним из. И не основным. Но Трамп — это последний человек в мире, который смеет упрекать Украину высокими ценами на горючее. Чья бы корова мычала. И точно не из-за ударов Украины цена на баррель брента держится выше 100 долларов. Трамп эту кашу заварил. Трамп начал войну с Ираном безо всякого плана и дестабилизировал рынки. Навредил абсолютно всем в мире, кроме Путина. И теперь пытается рассказать американским избирателям, что «вср@лась невістка».