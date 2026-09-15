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Чия б корова мукала – Фурса про претензії Трампа до українських ударів по НПЗ

Політика 11:54   15.09.2026
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Чия б корова мукала – Фурса про претензії Трампа до українських ударів по НПЗ Скриншот

Наші удари по російським НПЗ дійсно впливають на світові ціни на дизель. В результаті цих ударів росія з експортера дизелю перетворилась на імпортера. Це, звісно, впливає на баланс дизеля у світі. І є одним із факторів зростання ціни дизеля до рекордного рівня. Одним із. І не основним. Але Трамп – то остання людина у світі, яка сміє дорікати Україні високими цінами на пальне.  Чия б корова мукала. І точно не через удари України ціна на барель бренту тримається вище 100 доларів. Трамп цю кашу заварив. Трамп почав війну з Іраном без жодного плану і дестабілізував ринки. Нашкодив абсолютно усім у світі окрім Путіна. І тепер намагається розповісти американським виборцям, що “вср@лась невістка”.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2026 в 11:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наші удари по російським НПЗ дійсно впливають на світові ціни на дизель. В результаті цих ударів росія з експортера дизелю…".