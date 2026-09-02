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“Є об’єкти, які атакували понад 50 разів” – Харківобленерго про удари РФ

Суспільство 21:19   02.09.2026
Оксана Горун
“Є об’єкти, які атакували понад 50 разів” – Харківобленерго про удари РФ

Заступник технічного директора з розподільних електричних мереж АТ “Харківобленерго” Олександр Кишинський розповів Укрінформу про те, як захищають об’єкти енергетики Харківської області перед зимою.

Будівництво захисних споруд над об’єктами енергетики на Харківщині триває. Причому конструкції різні: є габіони, а є саркофаги.

“Практика показує, що габіони дають захист від осколків. Але зараз ті засоби, які використовує РФ для ураження, можуть залітати прямо всередину конструкцій. Тому на деяких підстанціях виконуються роботи з більш капітальних укриттів – так звані саркофаги. Були вже влучання в такі конструкції бетонні, і поки що обладнання ціле”, – поділився Кишинський.

При цьому він зазначив: деякі об’єкти енергетики в Харківській області росіяни розбивали із завзятістю – доти, доки їх не припинили відновлювати.

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“Є такі об’єкти, які атакувалися понад 50 разів. І в деяких випадках лише після того, як ми припинили відновлювати, атаки припинилися. Тобто були цілеспрямовані дії, які винищували обладнання неодноразово”, – сказав представник Харківобленерго.

Нагадаємо, після обстрілу вночі з 31 серпня на 1 вересня майже на добу без електрики залишилася Дергачівська громада на Харківщині. Світло у Дергачах уже є, але частина населених пунктів біля кордону відключена давно, й відновити там критичну інфраструктуру зараз неможливо.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 21:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник технічного директора АТ “Харківобленерго” Олександр Кишинський розповів Укрінформу про те, як захищають об’єкти енергетики Харківської області перед зимою".